خبرني - أعلنت بحرية الجيش الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان نقلته وكالة "تسنيم" اليوم السبت، إنه في وقت سابق من اليوم دخلت ناقلة نفط مخالفة، أوقفت تشغيل أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، إلى منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز، متجاهلة التحذيرات الصادرة وقواعد الملاحة البحرية، وتعرضت الناقلة لاحقا لحريق إثر اصطدامها بلغم بحري.

وأضافت البحرية الإيرانية في بيانها: "نحذر مالكي ومشغلي ناقلات النفط من أن الملاحة داخل المناطق المحظورة أو المناطق المقيدة تشكل تهديدا خطيرا على حياة الطواقم وسلامة السفن، وتقع مسؤولية أي حادث ينجم عن تجاهل التحذيرات والقيود البحرية على عاتق مالكي ومشغلي هذه السفن".

بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف في إيران، وردت طهران بضربات طالت إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة. وفي منتصف يونيو وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، إلا أن الجانبين تبادلا الضربات لاحقا، فيما لا يزال النزاع قائما دون التوصل إلى تسوية حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة تعتمد الآن على الضغط الاقتصادي ضد إيران.