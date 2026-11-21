خبرني - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، اليوم السبت، أن إسرائيل شرعت فعليا في تنفيذ مشروع ما يُسمى "إسرائيل الكبرى"، مستشهدا باتساع نطاق اعتداءاتها لتشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.

وقال الحية، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الـ35 للمؤتمر القومي العربي، إن "المعركة لا تزال محتدمة على أشدها مع المشروع الصهيوني، وقد اتسعت رقعتها وانكشفت أبعادها أمام الجميع وأصبحت واضحة جلية".

وأضاف "لا يقتصر مداها على أرض فلسطين، فالعدو يعتدي ويهاجم في لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، وطموحه التوسعي لإقامة ما يسميه إسرائيل الكبرى انتقل إلى دائرة الفعل".

هندسة التجويع

وتناول الحية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مبرزا أن الفلسطينيين يكابدون الجوع والحرمان من الدواء والمأوى.

وقال "رغم أن الحركة والفصائل الفلسطينية وافقت على اتفاق شرم الشيخ في العام الماضي حماية لشعبنا من حرب الإبادة وإحباط مشاريع التهجير، فإن الاحتلال ما زال مستمرا في عدوانه وهندسة التجويع، للأسف، في ظل موقف دولي ضعيف".

تعثر الاتفاق

ودخل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن تنفيذ بقية بنود الخطة تعثر وسط استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع والترتيبات الأمنية والإدارية فيه.

وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا اليوم السبت يقصف المخيمات في غزة ويواصل توغلاته البرية بالدبابات في مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وفاقم معاناة الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الـ48 الماضية، مما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ عملية طوفان الأقصى، إلى 74 ألفا و736 شهيدا.

واضطرت عمليات القصف الإسرائيلي سكان مناطق عدة في غزة إلى النزوح عنها. ولم يكن هذا النزوح الأول لكثيرين منهم، إذ إنه سبق لمعظم سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، أن نزحوا مرة واحدة على الأقل في الحرب.

واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تمثل "انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار"، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقفها.

الضفة والقدس

من جهة أخرى، تطرق الحية إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن "المؤامرات على أشدها لتهجير الشعب وطرده من أرضه والاستيلاء عليها والتوسع كل يوم للسيطرة على مزيد من الأرض والبيوت وتشريد أصحابها بعد إرهابهم وممارسة كل طقوس الإجرام عليهم".

وأضاف "القدس المحتلة بمآذنها وكنائسها تئن تحت محاولات التهويد، فيما التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى أصبح شبه حقيقة تعانيها باحاته وجدرانه الطاهرة".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 3 آلاف و133 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.