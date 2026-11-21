خبرني - أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا اليوم السبت، ردا على ادعاء الحرس الثوري الإيراني باستهداف مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأمريكية.

وجاء في البيان: "ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقاتلة إف-16 كاذب وجميع مقاتلاتنا سليمة".

وأضاف: "جميع المقاتلات الأمريكية في الشرق الأوسط سليمة وفي أمان".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن في بيان له، استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "أف-16" فوق الخليج. وأضاف البيان: "منظوماتنا أطلقت صاروخا باتجاهها بعد تعقبها ما أدى إلى انفجاره بالقرب منها وإصابتها بأضرار".

ويأتي الحدث في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، بشن ضربات على أهداف داخل إيران، أعقبتها هجمات إيرانية ردا على تلك الضربات.