خبرني - ظهر شاب جزائري تائها ومشرّدا في شوارع فرنسا بعدما فقد ذاكرته وأصبح عاجزا عن تذكر هويته أو الوصول إلى أسرته، قبل أن يتحول مقطع فيديو وثّق حالته وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى خيط قاد عائلته للتعرف عليه، بعد فترة من الغياب وانقطاع أخباره.

وغادر الشاب الجزائر قبل أن ينتهي به المطاف في شوارع فرنسا، حيث وجد نفسه في وضع إنساني صعب، لا يستطيع فيه تذكر تفاصيل حياته أو التواصل مع عائلته وإخبارها بمكان وجوده.

وبدا من المشاهد المتداولة أنه يواجه صعوبة في استعادة المعلومات المتعلقة بحياته الشخصية، الأمر الذي زاد من صعوبة التعرف على هويته والوصول إلى ذويه.

وفي ظل غياب أي وسيلة تمكّنه من الوصول إلى أسرته، ظلت أخباره منقطعة عنها، ولم يكن في مقدوره تقديم معلومات واضحة تساعد من حوله على معرفة هويته أو تحديد الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم للاطمئنان على وضعه.

واستمر هذا الغياب إلى أن ظهر في مقطع فيديو صُوّر في أحد شوارع فرنسا وانتشر لاحقا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول، عثر عدد من الشباب الجزائريين والمغتربين في فرنسا على الشاب، ولاحظوا حالته الإنسانية الصعبة، فحاولوا مساعدته والعمل على التعرف على هويته والوصول إلى أسرته.

ووثقوا جانبا من محاولاتهم في مقطع مصور، أملا في أن تصل المشاهد إلى أشخاص يعرفونه ويتمكنون من التعرف عليه، أو أن تساعد المعلومات التي يقدمها في العثور على ذويه.

وسرعان ما انتشرت المشاهد على نطاق واسع، وتناقلها مستخدمون عبر المنصات المختلفة، لتصل في نهاية المطاف إلى أفراد عائلته الذين تمكنوا من التعرّف عليه.

وهكذا تحول الفيديو من توثيق لحالة إنسانية صعبة إلى وسيلة ساعدت في كشف مصير الشاب بعد فترة من انقطاع أخباره، وأتاحت لأسرته معرفة مكان وجوده.

وأظهر المقطع أحد الشباب وهو يحاول مساعدة الشاب الجزائري على استعادة ذاكرته، من خلال عرض صور لأفراد من عائلته وسؤاله عن صلته بهم؛ إذ سأله عن والده وشقيقه، محاولا التأكد من هويته ومساعدته على تذكر أقاربه.

وجاءت هذه المحاولات في إطار مساعي الموجودين إلى جمع أي معلومات قد تقود إلى أسرته، في ظل صعوبة التواصل معه ومعرفة تفاصيل حياته.

وبدا الشاب قادرا على التعرف على بعض الوجوه التي عُرضت عليه، ورد بالإيجاب على أسئلة من حوله، في حين واصل الشاب الذي يصوره محاولاته للتواصل معه ودعاه إلى الذهاب معه.

وعكست هذه المشاهد محاولة الموجودين كسب ثقته ومساعدته، بالتوازي مع السعي إلى الاستفادة من انتشار المقطع للوصول إلى أشخاص قد يعرفونه.

ومع انتشار الفيديو، تحولت القصة من حالة إنسانية وثقها مغتربون في شوارع فرنسا إلى وسيلة مكنت عائلة الشاب من التعرّف على ابنها بعد غياب أثار قلقها بشأن مصيره، وأعادت إليها خيطا من الأمل في معرفة ما حل به، بعدما ظلت أخباره منقطعة عنها.

وأثار انتشار المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ عبّر ناشطون عن تعاطفهم مع الشاب، وعن ارتياحهم لوصول الفيديو إلى أسرته وتمكنها من التعرف عليه.

كما أشاد مدونون بموقف الشباب الجزائريين الذين عثروا عليه ووثقوا حالته وسعوا إلى مساعدته، معتبرين أن مبادرتهم أسهمت في إيصال صوته إلى ذويه ولفت الانتباه إلى وضعه.

وركّزت تعليقات أخرى على الظروف التي أوصلت الشاب إلى هذه الحالة، متسائلة عن المدة التي قضاها بعيدا عن أسرته، وكيف واجه حياته في الشارع وهو فاقد للذاكرة وغير قادر على تذكر هويته أو طلب المساعدة.

كما دعا متابعون إلى الاهتمام بوضعه وتوفير الرعاية اللازمة له، في ظل ما أظهرته المشاهد من صعوبة حالته الإنسانية وحاجته إلى المساندة.

وأعادت القصة تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه منصات التواصل الاجتماعي في إيصال الحالات الإنسانية إلى ذويها؛ إذ تحول مقطع صُوّر لتوثيق معاناة شاب تائه في شوارع فرنسا إلى وسيلة ساعدت عائلته على التعرف عليه بعد انقطاع أخباره، وفتحت أمامها بابا لاستعادة التواصل معه.