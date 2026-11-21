خبرني - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الاستخدام الروتيني والعشوائي غير المبرر للتركيبات الحقنية التي تجمع بين ديكلوفيناك وديكساميثازون والمضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، والذي يعرف شعبيا باسم «الإبرة الثلاثية» مؤكدة أن القرار العلاجي السليم يستند دائما للتشخيص الدقيق والموازنة العلمية بين الفائدة العلاجية والمخاطر المحتملة.

وقالت المؤسسة في بيان، السبت، إن نزلات البرد والإنفلونزا تنتج غالبا عن عدوى فيروسية لا تتطلب عادة استخدام المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات، وأن إعطاء الدواء عبر الحقن لا يعني بأي حال من الأحوال أنه أكثر فعالية أو أمانا من المستحضرات الفموية.

وأوصت مقدمي الرعاية الصحية بعدم صرف أو إعطاء هذه التركيبات الدوائية ما لم يكن هناك استطباب طبي دقيق وواضح لكل مستحضر على حدة وبعد التشخيص الطبي وتحديد حاجة المريض وبما يتوافق مع الاستطبابات المعتمدة في النشرة الداخلية وبحسب المحاذير الخاصة بها .

وأوضحت المؤسسة أن الديكلوفيناك قد يؤدي استخدامه لمضاعفات قلبية ووعائية، وكلوية، وهضمية خطيرة، فضلا عن احتمالية تسببه بتفاعلات تحسسية شديدة، فيما قد يسبب الديكساميثازون ارتفاعا حادا بمستويات السكر بالدم وتثبيطا للاستجابة المناعية للجسم، مما قد يؤدي لإخفاء أعراض العدوى الحقيقية وتأخير التشخيص السليم، أما الاستخدام غير المبرر للمضادات قد يرتبط بتفاعلات تحسسية وآثار جانبية متنوعة، ويعد أحد العوامل الرئيسة بتفاقم أزمة مقاومة مضادات الميكروبات عالميا وأشارت إلى أن الجمع بين ديكلوفيناك وديكساميثازون يضاعف من احتمالية حدوث مضاعفات هضمية حادة، وعلى رأسها تقرحات المعدة والنزيف الهضمي، إذ يحظر تماما خلط مستحضرات حقنية مختلفة بحقنة واحدة دون التحقق من توافقها الفيزيائي والكيميائي وسلامتها وفقا للمعلومات الواردة بالنشرات الدوائية المعتمدة.

وأصدرت المؤسسة توصيات لمقدمي الرعاية الصحية تؤكد ضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المرجعية المعتمدة بتشخيص وعلاج الحالات المرضية، والأدلة السريرية، وعدم إعطاء هذه التركيبات لعلاج نزلات البرد، أو الالتهابات الفيروسية، أو حالات الحمى العابرة دون تقييم طبي شامل ومبرر ، مع ضرورة التقيد التام بالنشرات الدوائية والالتزام بالاستطبابات المعتمدة، والجرعات المحددة، والتحذيرات الواردة في النشرات الداخلية لكل دواء.

وأوصت بالتقييم الشامل للمريض بما يشمل مراجعة التاريخ المرضي، وسجل الحساسية الدوائية، والتداخلات مع الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض بدقة قبل وصف أو إعطاء أي علاج، وترشيد استخدام المضادات الحيوية من خلال تطبيق معايير الإشراف على مضادات الميكروبات للحفاظ على فعاليتها والحد من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات ودعت المؤسسة للإبلاغ الفوري عن الآثار الجانبية عند رصد أي أعراض جانبية أو تفاعلات عكسية مشتبه بها عبر قنوات اليقظة الدوائية المعتمدة لدى المؤسسة.

