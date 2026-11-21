خبرني - توعد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، برشلونة بأنه لن يتوقف عن العمل حتى تتضح كل الحقائق في قضية نيجريرا، مهاجما في الوقت ذاته خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، تحدث بيريز إلى أعضاء النادي من المكان نفسه الذي أعيد انتخابه فيه رئيسا قبل أكثر من ستة أشهر، وتناول أبرز قضايا النادي الحالية ومشاريعه المستقبلية مثل مشروع "برنابيو إنفينيتو" والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

قضية نيجريرا

وقال بيريز: "قضية نيجريرا ليست مشكلة ريال مدريد. ربما نكون ضحيتها الرئيسية، لكنها عملية احتيال متكاملة أثرت على جميع المسابقات المحلية والدولية المرتبطة ببعضها".

وأضاف: "إنها مشكلة كل المشاركين في المنافسة والمؤسسات التي تشرف عليها. لن أتوقف حتى تتم محاسبة جميع المسؤولين"، لتتردد بعدها أصداء التصفيق في القاعة.

وتابع: "من الصعب فهم أن يكون ريال مدريد المهتم الوحيد بالوصول إلى النهاية في هذه القضية رغم أنها مشكلة الجميع، وهذا يسائل بقية الأطراف المعنية، خاصة رابطة الدوري والاتحاد الإسباني، فمسؤوليتهما الرئيسية حماية نزاهة المنافسة".

وأردف: "لم يفعلا أي شيء أمام اليويفا، واضطر ريال مدريد لجمع المعلومات وتقديم الشكوى بنفسه"، مشيرا إلى أن اليويفا أحال القضية في أكتوبر الماضي إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط.

وأكمل: "الاتحاد الإسباني يقف في قلب هذه القضية، بينما تلتزم رابطة الدوري الصمت المطلق، ولم توجه حتى أي أسئلة خلال التحقيقات. إما أنهم يريدون إخفاء معلومات كانوا يملكونها، أو ببساطة لا يريدون ممارسة مسؤولياتهم".

وواصل بيريز: "عانى ريال مدريد من العواقب منذ أن أصبحت رئيسا، والإحصائيات من تلك السنوات حتى 2018 واضحة. وفقا لشركة ستاتس بيرفورم، لعب برشلونة 862 مباراة بتفوق عددي، بينما لعب ريال مدريد 80 مباراة بنقص عددي".

واستمر: "منذ تطبيق تقنية الفيديو، ألغي للريال 42 هدفا، أي ما يقرب من ضعف صاحب المركز الثاني في الدوري، وأكثر من ضعف أهداف برشلونة الملغاة والبالغة 19 هدفا".

وأوضح: "في الدرجة الأولى لا يزال هناك 21 حكما تمت ترقيتهم بواسطة نيجريرا، بمن فيهم حكام الفيديو. يتهموننا ثم يحكمون علينا في المباريات التي نلعبها".

واستطرد: "يبدو أن منظومة كرة القدم الإسبانية بأكملها تريد منا نسيان ما حدث. هذا لا يمكن أن يمر دون عقاب، فالصمت تجاه هذه الوقائع قد يكون شكلا آخر من أشكال المسؤولية".

وهاجم بيريز رئيس رابطة الدوري قائلا: "تيباس، بدلا من المساعدة في كشف الحقيقة، اختار طريق مهاجمة ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي. في أكتوبر تجاوز كل الحدود عندما قارن قناة ريال مدريد بالنازية، وبدلا من التراجع، أصر على موقفه".

وتابع: "ما فعله تيباس إهانة لضحايا النازية ولجماهير ريال مدريد، وهو أمر مقزز ولا يليق. والأدهى أن السيد تيباس لم يقدم استقالته حتى الآن، وأن رئيس الاتحاد الإسباني لم يدعه لمغادرة منصب نائب الرئيس في الاتحاد".

وأكمل: "الخلافات تحل بالحجج وليس بالإهانات، ولهذا قدمنا شكوى ضد تيباس إلى المجلس الأعلى للرياضة، الذي طلب من المحكمة الإدارية دراستها".

واختتم هذا الملف قائلا: "لن أرتاح. نزاهة المنافسة هي القيمة الأهم في الرياضة، لأنه بدون نزاهة لا توجد مصداقية، وبدون مصداقية لا يوجد مستقبل لكرة القدم".

الاتفاق مع اليويفا

وأشار بيريز إلى ثمار الاتفاق الذي أبرمه في فبراير الماضي مع اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية، والذي أعاد من خلاله توثيق العلاقات مع كرة القدم الأوروبية بعد الأحكام القضائية التي صبت في صالح دوري السوبر.

وكشف أن إحدى أولى المبادرات التي ستنطلق هي إذاعة أفضل مباريات المسابقات الأوروبية مجانا في الهند بداية من الموسم المقبل، في تجربة رائدة تمهد لتوسيعها إلى مناطق أخرى مستقبلا.

الانتخابات المبكرة

وتذكر بيريز سبب تقديمه موعد الانتخابات التي جدد فيها ولايته في يونيو الماضي، قائلا: "لعدة أشهر نشرت أخبار كاذبة تماما وروايات تدعي أن جماهير ريال مدريد منقسمة".

وأضاف: "ورغم أن هذا حدث دائما، تجاوزت بعض وسائل الإعلام الحدود في الأشهر الأخيرة. كانت حملة مدبرة للسيطرة على النادي، ولم يكن هناك سوى رد واحد: إعادة الكلمة لملاك النادي الحقيقيين، الأعضاء".

واختتم: "طالما بقيت رئيسا، لن أسمح لأي شخص بتقديم مصالحه على مصالح الأعضاء. مصير النادي سيحدده الأعضاء دائما، ولا أحد غيرهم".