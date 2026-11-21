خبرني - تلقى مانشستر سيتي بداية غير متوقعة على ملعبه الاتحاد، بعدما وجد نفسه متأخرًا أمام فولهام بهدف دون رد، في الشوط الأول من المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة حملت الكثير من الإثارة والجدل، بعدما نجح الضيوف في استغلال إحدى الفرص، بينما حُرم أصحاب الأرض من هدف التعادل بقرار مثير من تقنية الفيديو.

وبدا فولهام أكثر جرأة مما كان متوقعًا في الدقائق الأولى، فلم يكتفِ بالتراجع أمام ضغط مانشستر سيتي، بل حاول مباغتة أصحاب الأرض من خلال التحولات الهجومية السريعة، في الوقت الذي فرض فيه فريق المدرب سيطرته على الكرة، بحثًا عن ثغرة في دفاع المنافس.

دخل مانشستر سيتي المباراة بإيقاع هادئ، معتمدًا على التمريرات القصيرة والاستحواذ، لكنه سرعان ما بدأ في تكثيف ضغطه على دفاع فولهام، الذي واجه اختبارًا مبكرًا أمام المحاولات الهجومية المتتالية.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة من ركلة ركنية حصل عليها فولهام في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة رأسية غير متقنة من ندياي، لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تعامل ببراعة مع الكرة، وأبعدها بقبضته رغم الضغط داخل منطقة الجزاء.

ورد مانشستر سيتي بمحاولات متتالية، وكان إيرلينج هالاند قريبًا من الوصول إلى الشباك، لولا التدخل الحاسم من أفينجروبير، الذي منع المهاجم النرويجي من تسديد الكرة بأريحية، قبل أن يتدخل مجددًا ويبعد برأسه محاولة خطيرة من على خط المرمى، بعدما تابع هالاند كرة ركنية أعادها باتجاه منتصف المنطقة.

ولم تتوقف معاناة دفاع فولهام عند هذا الحد، إذ واصل سيتي البحث عن هدف التقدم، وكاد أورايلي أن يهدد المرمى بتسديدة اصطدمت بأحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية، لم يستغلها أصحاب الأرض.

في المقابل، حاول فولهام استغلال المساحات خلف لاعبي سيتي، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 11، لكن الدفاع تعامل معها بنجاح.

مونيز يعاقب سيتي بهدف رائع

وعلى عكس سير الضغط الذي فرضه مانشستر سيتي، نجح فولهام في توجيه ضربة مبكرة لأصحاب الأرض، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق البرازيلي مونيز.

وجاء الهدف بعد هجمة منظمة بدأت من الجهة اليمنى، عندما انطلق بوب بالكرة قبل أن يمررها إلى مونيز، زميله السابق في مانشستر سيتي، الذي وجد مساحة مناسبة داخل منطقة الجزاء.

ورغم صعوبة الوضعية، أظهر المهاجم البرازيلي براعة كبيرة في التعامل مع الكرة، وأطلق تسديدة مقوسة رائعة استقرت في الزاوية اليمنى العليا لمرمى دوناروما، معلنًا تقدم فولهام بهدف دون رد، وسط صدمة جماهير ملعب الاتحاد.

وأثار الهدف حالة من الاستياء بين جماهير مانشستر سيتي، التي بدأت تُظهر عدم رضاها عن أداء الفريق، خصوصًا أن أصحاب الأرض كانوا الطرف الأكثر استحواذًا ومحاولة على المرمى، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة.

وحصل إيووبي على بطاقة صفراء بعد تدخله لإيقاف تقدم أندرسون، كما نال باسي إنذارًا بعدما عرقل فودين خلال محاولة الأخير قيادة هجمة لمانشستر سيتي، في شوط شهد تدخلات قوية ومحاولات متبادلة.

هدف هالاند الملغى يشعل الجدل

وجاءت اللحظة الأكثر إثارة في الشوط الأول عند الدقيقة 24، عندما اعتقد مانشستر سيتي أنه نجح في إدراك التعادل عن طريق هالاند، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لإلغاء الهدف في قرار أثار الكثير من الجدل.

وبدأت اللقطة بعرضية من ندياي من الجهة اليمنى، وصلت إلى هالاند الذي كان متمركزًا دون رقابة عند القائم البعيد، ليسدد الكرة باتجاه المرمى، ويتصدى لها الحارس بيرند لينو، لكنه لم يتمكن من الإمساك بها بصورة كاملة.

وتابع المهاجم النرويجي الكرة سريعًا، وأسكنها الشباك، وسط احتفالات لاعبي مانشستر سيتي، إلا أن الحكم برامال قرر إلغاء الهدف، بعد مراجعة اللقطة بمساعدة حكم تقنية الفيديو جيمس بيل، بداعي ارتكاب مخالفة ضد لينو، بعدما اعتُبر أن الحارس الألماني كان يسيطر على الكرة بيديه.

وأثار القرار اعتراضات وتساؤلات بشأن مدى أحقية فولهام في الحصول على مخالفة، خصوصًا أن اللقطة بدت قابلة للتأويل.

وفي تعليقه على الواقعة، قال الحكم الإنجليزي السابق مايك دين، خلال ظهوره في برنامج "Soccer Saturday": "لم يبدُ الأمر وكأنه يستحق ركلة حرة، لكن الحكم احتسب خطأً على أرض الملعب، ولم يكن هناك مجال لإلغاء قراره".

فولهام يهدد وسيتي يبحث عن العودة

وبعد إلغاء هدف التعادل، لم يتراجع فولهام إلى مناطقه الدفاعية بصورة كاملة، بل استغل المساحات التي تركها مانشستر سيتي في الخلف، وكاد أن يضاعف تقدمه من هجمة مرتدة خطيرة قادها كينج عبر الجهة اليمنى.

وأرسل كينغ تمريرة عرضية إلى الخلف، لكن أندرسون تدخل في التوقيت المناسب وقرأ مسار الكرة، ليحرم الفريق الضيف من فرصة محققة لتعزيز النتيجة.

وعاد أفينجروبير ليؤكد حضوره الدفاعي بتدخل مهم، بعدما نجح في إيقاف أندرسون خلال تقدمه نحو منطقة الجزاء واستعداده للتسديد.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول مانشستر سيتي استعادة زمام المبادرة، وتحرك جيريمي دوكو من الجهة اليسرى نحو العمق، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء، لكنها ذهبت مباشرة إلى أحضان الحارس لينو.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض حتى صافرة نهاية الشوط الأول، دون أن يتمكنوا من تغيير النتيجة.

وهكذا، دخل مانشستر سيتي غرف الملابس متأخرًا بهدف مونيز، في شوط جمع بين التفوق الهجومي لأصحاب الأرض والفاعلية الكبيرة لفولهام، بينما بقي هدف هالاند الملغى عنوانًا للجدل، في انتظار ما سيحمله الشوط الثاني من تطورات على ملعب الاتحاد.