خبرني - في اكتشاف علمي قد يفتح آفاقا جديدة للوقاية من الموت القلبي المفاجئ، توصل فريق من الباحثين إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على رصد إشارات كهربائية دقيقة وخفية في القلب، قد تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة المفاجئة، حتى عندما تعجز الفحوصات الطبية التقليدية عن اكتشافهم.

وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر"، عن إمكانية استخدام تقنيات التعلم العميق لتحليل تخطيط كهربية القلب (ECG)، والتعرف على أنماط كهربائية مرتبطة بزيادة احتمالات الإصابة بالموت القلبي المفاجئ، وهو أحد أخطر التحديات التي تواجه طب القلب، نظرا لحدوثه بصورة غير متوقعة وفي كثير من الأحيان دون إنذار واضح.

ووفقا للتقديرات الواردة في الدراسة، يتعرض أكثر من 350 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها سنويا لتوقف القلب المفاجئ، بينما يحصد الموت القلبي المفاجئ أرواح ما يصل إلى 300 ألف أمريكي كل عام، ويُعتقد أنه مسؤول عن نحو 15% من إجمالي الوفيات حول العالم.

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الفحوصات التقليدية

واعتمد الباحثون في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي على تحليل أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط القلب من السويد، قبل اختبار كفاءته على بيانات ما يقرب من 140 ألف مريض في الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة أصغر من المرضى في تايوان.

وأظهرت النتائج قدرة النظام على تحديد مجموعة من المرضى الأكثر عرضة للخطر، بلغت نسبتها 2.2% من العينة السويدية، وسجلت هذه المجموعة معدل وفاة قلبية مفاجئة بلغ 7% خلال العام التالي.

وفي المقابل، لم يتمكن المقياس الطبي التقليدي المعروف باسم "الكسر القذفي للبطين الأيسر" (LVEF)، والذي يُستخدم لتقييم كفاءة ضخ القلب للدم، من اكتشاف سوى نسبة محدودة من الحالات الأكثر عرضة للخطر.

والأكثر لفتا للانتباه أن القياسين لم يحددا الفئات نفسها من المرضى، إذ فشل المقياس التقليدي في اكتشاف 86.1% من المرضى مرتفعي الخطورة الذين تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تحديدهم.

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تمثل تحولا مهما في أساليب تقييم مخاطر الموت القلبي المفاجئ، خاصة أن تخطيط القلب فحص بسيط نسبيا، منخفض التكلفة وغير جراحي، ويمكن إجراؤه بسهولة وعلى نطاق واسع.

إشارة كهربائية جديدة تكشف خطرا خفيا

ولم يتوقف الاكتشاف عند حدود التنبؤ بالمخاطر، إذ تمكن الباحثون باستخدام نموذج آخر للذكاء الاصطناعي من تحديد سمة كهربائية جديدة لم يسبق وصفها، يمكنها التنبؤ بصورة مستقلة باحتمالات الموت القلبي المفاجئ.

وتتمثل هذه السمة في شكل غير معتاد للموجة الكهربائية، وصفه الباحثون بأنه "انحدار مائل" (Slurred Downstroke)، ظهر في تخطيطات القلب لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

ويرجح العلماء أن تكون هذه الإشارة مرتبطة بوجود تليف أو ندبات في عضلة القلب، وهي تغيرات قد تؤثر في انتقال الإشارات الكهربائية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب، وتزيد احتمالات حدوث اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

ويمثل هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأنه يشير إلى أن تخطيط القلب قد يحمل معلومات تشخيصية إضافية لم تكن واضحة للأطباء رغم استخدام هذا الفحص لأكثر من قرن.

نتائج واعدة تفتح الباب أمام الوقاية

وفي مؤشر آخر على الأهمية الطبية المحتملة لهذا الاكتشاف، أظهرت البيانات أن المرضى مرتفعي الخطورة الذين زُرعت لهم أجهزة إزالة الرجفان القلبية سجلوا معدل وفاة قلبية مفاجئة أقل بنسبة 54.4% مقارنة بالمعدل المتوقع إحصائيا.

وتعمل هذه الأجهزة على رصد اضطرابات نظم القلب الخطيرة والتدخل لتصحيحها قبل أن تؤدي إلى الوفاة.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج قائمة على الملاحظة الإحصائية، ولا تثبت بصورة قاطعة أن زراعة الأجهزة كانت السبب المباشر في انخفاض الوفيات، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات السريرية للتحقق من هذه النتائج.

من جانبه، أشار تشانغشين لاي، المهندس الطبي الحيوي بجامعة جونز هوبكنز، في تعليق علمي على الدراسة، إلى أن قدرة تقنيات التعلم الآلي على اكتشاف أنماط غير معروفة داخل بيانات طبية مألوفة تبرز الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، ليس فقط في التنبؤ بالأمراض، بل أيضًا في تحقيق اكتشافات علمية جديدة.

ويعزز هذا البحث الآمال في تطوير وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عن الأشخاص المعرضين للموت القلبي المفاجئ، بما قد يمنح الأطباء فرصة للتدخل قبل فوات الأوان، ويحوّل تخطيط القلب من مجرد وسيلة لتقييم النشاط الكهربائي للقلب إلى أداة محتملة للتنبؤ بمخاطر تهدد الحياة.