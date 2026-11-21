خبرني - جدد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، باتريس موتسيبي، دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه المسؤول السويسري السبت عن زيادة هائلة في مبالغ المنح المقدمة لكل اتحاد عضو في الفيفا.

وفي كلمة ألقاها خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في أبوجا بنيجيريا، قال موتسيبي إن الكاف يدعم إنفانتينو لولاية أخرى في مواجهة منافسيه رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو والرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما.

وقال موتسيبي: شهدت خلال السنوات الخمس الماضية (كرئيس للكاف) التزامه العميق. جياني أنت تحظى بدعمنا بين اتحادات الكاف البالغ عددها 54 اتحاداً.

وقال إنفانتينو إنه سيواصل وضع تطوير كرة القدم في أفريقيا على رأس أولوياته طوال فترة رئاسته للفيفا.

وأضاف: ستجدون دائماً في شخصي وفي الفيفا شريكاً موثوقاً به، وأخاً يمكن الاعتماد عليه لنضمن أن تصبح أحلامنا جميعاً والأحلام التي تراود الأطفال في أبوجا وفي كيب تاون وفي القاهرة وفي كل مكان في أفريقيا حقيقة واقعة.

وجدد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الجمعة تأييده بالإجماع ترشح إنفانتينو لولاية أخرى، حيث دعمت كافة الاتحادات العشرة الأعضاء في الاتحاد القاري ترشيحه.