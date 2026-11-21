خبرني - أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، السبت، خطة لزيادة المنح المالية المقدمة للاتحادات الأعضاء بأكثر من 3 أضعاف، لترتفع من 8 ملايين إلى 25 مليون دولار لكل اتحاد على مدار 4 سنوات.

وجاء إعلان إنفانتينو خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي أقيمت في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث أكد أن تطوير كرة القدم في إفريقيا سيظل على رأس أولوياته.

ومن المقرر أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من كانون الثاني 2027، ضمن برنامج "فيفا فورورد 4.0" الجديد، الذي طُرحت خطته في تشرين الأول 2026، وينتظر التصديق عليها خلال اجتماع مجلس فيفا الشهر المقبل.

وقال إنفانتينو: عندما انتُخبتُ لأول مرة عام 2016، كان كل اتحاد يتلقى من فيفا 250 ألف دولار سنوياً، أو مليون دولار كل 4 سنوات، لتطوير كرة القدم.

وأضاف: الآن بعد مرور 10 سنوات، ستتلقون 25 مليون دولار لاستثمارها في تطوير كرة القدم، وسنعمل على زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك، لأنكم تستحقون ذلك، ولأن شبابكم يستحقون ذلك.

وتابع: أموال فيفا هي أموالكم، وأنتم تستثمرونها في البنية الأساسية والتنمية وتوفير الفرص.

وأكد إنفانتينو التزامه بدعم كرة القدم الأفريقية، قائلاً: ستجدون دائماً في شخصي وفي فيفا شريكاً موثوقاً به، وأخاً يمكن الاعتماد عليه، لنضمن أن تصبح أحلام الأطفال في أبوجا وكيب تاون والقاهرة وجميع أنحاء أفريقيا حقيقة واقعة.