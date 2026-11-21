أكّد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، السبت، أن الذهب يعد من السلع الجيدة للادخار والاستثمار على المدى الطويل، مشددا على أن الاستثمار في المعدن الأصفر لا يناسب الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة خلال فترات زمنية قصيرة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال علان ، إن من يمتلك أموالا فائضة ولا يحتاج إليها في الوقت الحالي يمكنه التوجه إلى شراء الذهب والاحتفاظ به، باعتبار الذهب استثماراً طويل الأمد، فيما لا يعد خيارا مجديا لمن يرغب في شرائه اليوم وتحقيق الأرباح منه في اليوم التالي، بحسب المملكة.

وأضاف أن من يمتلك مدخرات لا يحتاج إليها يمكنه شراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، مشيرا إلى أن كل من يحتفظ بالذهب سيستفيد منه على المدى البعيد، في حين لا يمكن ضمان تحقيق أرباح من خلال المضاربة أو الاستثمار قصير الأمد.

وفيما يتعلق بالتراجع الأخير في أسعار الذهب، أوضح علان أن الانخفاض وصل إلى نحو 9% خلال أسبوع واحد، مقارنة بالأسعار المسجلة الخميس الماضي، معتبراً أن هذا التراجع كبير قياساً بمعدلات ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب المعتادة.

وعزا علان هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى أسباب اقتصادية، أبرزها قوة الدولار الأميركي، وترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر في 9 كانون الأول، وما يرتبط به من توقعات بشأن رفع أسعار الفائدة على الدولار بنحو ربع إلى نصف نقطة مئوية.

وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت بعض المستثمرين إلى التخلي عن جزء من مدخراتهم وحيازاتهم من الذهب، والتوجه نحو الأسهم الأميركية، لافتاً إلى أن الأسواق الآسيوية شهدت بدورها تراجعات كبيرة في أسهمها، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى بيع جزء من مدخراتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، بانتظار تحسن أدائها وارتفاعها مجدداً.

وأكد علان أن العوامل الاقتصادية كانت أكثر تأثيراً في الانخفاض الأخير لأسعار الذهب مقارنة بالعوامل السياسية والجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد السوق المحلية، بيّن علان أن أسعار الذهب في الأردن شهدت انخفاضاً بنحو 3 دنانير و60 قرشاً للغرام الواحد من عيار 21، مشيراً إلى وجود مؤشرات قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن ما حدث في أسعار الذهب يعد أمراً طبيعياً في ضوء الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الذهب وصل عالمياً إلى مستويات تاريخية بلغت نحو 5600 دولار.

وأضاف أن حجم الارتفاعات التي شهدها الذهب خلال الفترة الماضية كان كبيراً، وبالتالي فإن التراجع الحالي يأتي في سياق حركة تصحيح للأسعار بعد تلك الارتفاعات.

وأشار علان إلى أن انخفاض أسعار الذهب أسهم في توفير حالة من الارتياح لدى شريحة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون تراجع الأسعار، خصوصاً المقبلين على الزواج والراغبين في شراء الذهب لأغراض الزينة والاقتناء.

وفي المقابل، أوضح أن هناك شريحة أخرى من المواطنين اشترت الذهب بهدف الادخار والاستثمار، وقد تتأثر بتراجع الأسعار، مؤكداً مجدداً أن الذهب ينبغي النظر إليه باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار طويل الأمد، وليس أداة للمضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

وفيما يتعلق بنصائح الشراء للمواطنين، في ظل التوقعات بإمكانية استمرار انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، واحتمال انتظار البعض وصول سعر الغرام إلى مستويات تتراوح بين 65 و72 ديناراً، قال علان إنه يفضل عدم المبالغة في الانتظار، موضحاً أن الفارق بين هذه المستويات ليس كبيراً بالنسبة لمن يرغب في شراء الذهب والاحتفاظ به على المدى الطويل.

وأكد أن المواطن الذي يرغب في شراء الذهب يمكنه الإقدام على ذلك، مع مراعاة قدرته المالية واحتياجاته، مشيراً إلى أن الذهب يظل سلعة ادخارية جيدة على المدى الطويل، وأن من يمتلك الذهب سيستفيد منه مع مرور الوقت.

وختم علان بالتأكيد أن أسعار الذهب يصعب التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ولا يمكن لأحد الجزم بالمستويات التي قد تصل إليها، الأمر الذي يجعل انتظار سعر معين أمراً غير مضمون بالنسبة للمواطنين الذين يؤجلون مشترياتهم ترقباً لمزيد من الانخفاضات.