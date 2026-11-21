خبرني - شاركت شركة زين كاش في قمة دبي للتكنولوجيا المالية (Dubai FinTech Summit 2026)، التي تُقام في دبي يومي 2 و3 تشرين الثاني 2026، وذلك ضمن الجناح الأردني بمشاركة نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التكنولوجية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في قطاع الخدمات المالية ومستقبل التكنولوجيا المالية.

وتأتي مشاركة زين كاش في هذه القمة في إطار حِرصها على تعزيز حضورها في قِطاع التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعراض حلولها وخدماتها المالية الرقمية التي تسهم في توفير تجارب مالية متكاملة وآمنة، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع ويلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وتؤكد شركة زين كاش من خلال مشاركتها في هذا الحدث الهام التزامها بمواصلة الاستثمار في الابتكار المالي ودعم جهود تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني الأردني ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، كما تأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص الشركة على تمثيل قطاع التكنولوجيا المالية الأردني في المحافل الإقليمية والدولية وتعزيز حضور المملكة على خارطة الابتكار المالي، إلى جانب التواجد في الفعاليات المتخصصة التي تجمع رواد القطاع وصناع القرار بما يتيح تبادل الخبرات ومواكبة أحدث التوجهات والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

وتسلط شركة زين كاش خلال مشاركتها في القمة الضوء خدمات الحوالات الدولية استعرضت شركة زين كاش قدراتها المتطورة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود والتي تتيح للزبائن في المملكة استقبال الأموال من أي مكان في العالم مباشرةً إلى محافظهم الإلكترونية لدى زين كاش في الأردن بكل سهولة وسرعة وأمان، إذ تعكس هذه الخدمة دور الشركة في تعزيز ربط المملكة بشبكات الخدمات المالية العالمية وتوفير حلول مالية رقمية متكاملة تُمكّن الزبائن من استقبال حوالاتهم الدولية بسلاسة وموثوقية وبما يواكب تطلعاتهم نحو خدمات مالية أكثر شمولاً وسهولة ويعزّز مكانة زين كاش كمزود رائد للحلول المالية الرقمية المبتكرة.

وفي إطار تسليط الضوء على منظومة خدماتها المالية الرقمية، التي تشمل المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي وخدمات البطاقات الائتمانية ودفع الفواتير وشحن خطوط الاتصالات والتحويلات المالية المحلية، إلى جانب خدمات الحوالات الدولية التي تشكّل أحد المحاور الرئيسية في توجه الشركة نحو تطوير حلول مالية مبتكرة ومتطورة تتيح للزبائن إنجاز معاملاتهم المالية والاستفادة من الخدمات بكل سهولة وسرعة وأمان

كما تمثل هذه المشاركة فرصة لشركة زين كاش للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية وبحث آفاق التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي الخدمات، واستكشاف فرص بناء شراكات استراتيجية إقليمية وعالمية تُسهم في تطوير حلول مبتكرة وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الربط المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة دولية تجمع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والمبتكرين والخبراء بهدف استعراض الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبل الخدمات المالية، وتعزيز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع.