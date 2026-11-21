خبرني - أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لفعالية "Power Up Jordan 2026"، الحدث الوطني الذي نظّمه الفرع الطلابي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتسليط الضوء على مستقبل تقنيات الطاقة والكهرباء واستكشاف آفاق الابتكار فيها. وتأتي هذه الرعاية امتداداً لجهود الشركة المستمرة في تمكين الشابات والشباب، وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من طلبة الهندسة، والمهنيين الشباب، والأكاديميين، وخبراء القطاع، وممثلي كبرى الشركات المتخصصة، وشكّلت منصة تفاعلية جمعت مختلف الجهات المعنية من خلال جلسات حوارية، وورش عمل، وفرص للتشبيك وتبادل الخبرات. وهدفت إلى تعزيز التواصل بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتحفيز الابتكار الشبابي، واستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة.

وأكّدت أورنج الأردن التزامها بمواصلة الاستثمار في قدرات الشباب ومهاراتهم، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة للمملكة، انطلاقاً من نهجها في المسؤولية المجتمعية الذي يضع تمكين مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب، في صميم أولوياته. وتؤمن الشركة بأن الابتكار والاستدامة يشكّلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث أثر إيجابي ومستدام في المملكة.

وتواصل أورنج الأردن تزويد الشباب بالمهارات والفرص التي تمكنهم من قيادة المستقبل، في إطار رؤيتها المتكاملة لربط معارف الطلبة بالتطبيقات العملية في القطاع الرقمي من خلال شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية. ففي نيسان 2026، نظّم مركز أورنج الرقمي، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، زيارة ميدانية وورشة عمل استهدفت طلبة الهندسة من مختلف الجامعات والخلفيات الأكاديمية.

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