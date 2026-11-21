خبرني - أطلقت شركة Lionsgate الإعلان التشويقي النهائي لفيلم الإثارة السياسية "اغتيال كاسترو" (Killing Castro) بمشاركة آل باتشينو، قبل عرضه في دور السينما الأمريكية في 11 ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في نيويورك خلال ستينيات القرن الماضي، مسلطا الضوء على مؤامرة سرية لمنع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو من إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة، في ظل تحركات مشتركة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمافيا.

ويستعرض الإعلان أجواء التوتر التي تحيط بزيارة كاسترو إلى نيويورك، حيث يتوجه إلى فندق "تيريزا" في حي هارلم، تلبية لدعوة من الناشط الحقوقي مالكوم إكس.

ويجسد الممثل دييغو بونيتا شخصية كاسترو، فيما يؤدي آل باتشينو دور روبرت ماهيو، عميل في وكالة الاستخبارات المركزية، والذي يستعين بمترجم شاب يؤدي دوره شولو ماريدوينيا، لمراقبة الزعيم الكوبي.

وفي أحد المشاهد، يحاول ماهيو تهدئة المترجم قائلا له: "لا تخف، أنا من الحكومة الأمريكية"، قبل أن يوضح له طبيعة المهمة الموكلة إليه: "فيدل كاسترو يقيم في هذا الفندق، أليس كذلك؟ ستكون عينيّ وأذنيّ ويديّ".



كما يتضمن الإعلان مشاهد يصف فيها ماهيو كاسترو بأنه يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية، فيما تتكشف تدريجيا تفاصيل عملية المراقبة والتحالفات الخطيرة المحيطة بمحاولة اغتياله.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كيكي لاين، وألكسندر لودفيغ، ورون ليفينغستون، ونيكول بيهاري، وكندريك سامبسون، وتيتوس ويليفر، وفرانكي فايسون، وبول بن فيكتور، ولوغان مارشال غرين.

الفيلم من إخراج إيف ريفيرا، وكتب السيناريو توماس ديغريزيا وليون هندريكس الثالث، استنادا إلى سيناريو سابق لكولين باتمان. ويتولى براد فاينستين وكريستينا فايس لوري الإنتاج، فيما يشارك مغني الراب 50 سنت ودي جي خالد في الإنتاج التنفيذي.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما الأمريكية في 11 ديسمبر 2026، على أن يتاح رقميا في 18 ديسمبر من العام نفسه.