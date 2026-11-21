خبرني - أبرمت اللجنة البارالمبية الأردنية اتفاقية تعاون مع نظيرتها الكورية ومؤسسة "BDH Paras Foundation"، بهدف دعم وتطوير الرياضة البارالمبية الأردنية، والارتقاء بمستويات الرياضيين والمدربين والكوادر الفنية، وتعزيز فرص اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة.

وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة توسيع التعاون الرياضي الأردني الكوري، ونقل الخبرات الفنية والتدريبية، وتوفير برامج تطويرية مستدامة تسهم في تعزيز قدرات الرياضيين الأردنيين، وتهيئة فرص أوسع أمامهم للمشاركة والمنافسة في البطولات والمحافل الدولية.

وتأتي هذه الشراكة ثمرة للجهود والعلاقات الدولية التي يقودها رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، عمر هنداوي، مع القيادات الرياضية والمؤسسات الداعمة للرياضة البارالمبية في كوريا الجنوبية، وفي مقدمتها رجل الأعمال الكوري رئيس "BDH"، بي دونغ هيون، الذي يعد من أبرز الداعمين لتطوير الرياضة البارالمبية وتعزيز فرص الرياضيين من ذوي الإعاقة.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التطويرية على مدار السنوات الـ4 المقبلة، تشمل إقامة معسكرات تدريبية متخصصة للرياضيين البارالمبيين الأردنيين، وتنظيم دورات تأهيلية وورش عمل متقدمة للمدربين والحكام والمصنفين الرياضيين، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الفنية، والاستفادة من التجارب والخبرات الكورية المتقدمة في هذا المجال.

وتركز الاتفاقية على اكتشاف المواهب البارالمبية الناشئة ورعايتها، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل والتطوير، وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الأردن في البطولات والاستحقاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الرياضيين الحاليين وتعزيز قدراتهم الفنية والتنافسية.

وفي إطار البرامج التنفيذية للشراكة، من المقرر استضافة مجموعة من الرياضيين البارالمبيين الأردنيين الناشئين في مركز التميز والتدريب التابع للجنة البارالمبية الكورية، نهاية 2027، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من المنشآت الرياضية المتطورة والبرامج التدريبية المتخصصة والخبرات الفنية الكورية، بما يسهم في صقل مواهبهم ورفع مستوى جاهزيتهم وتطوير أدائهم الرياضي.

وأكد هنداوي أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة البارالمبية الأردنية، وتجسد أهمية بناء شراكات دولية مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة.

وقال إن طموح اللجنة لا يقتصر على إعداد أبطال قادرين على تحقيق الميداليات والإنجازات، بل يمتد إلى بناء منظومة رياضية بارالمبية متكاملة ومستدامة، تستثمر في الإنسان، وتكتشف المواهب، وتؤهل الكوادر الوطنية، وتفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال القادمة من الرياضيين البارالمبيين الأردنيين.

وأشار إلى أن العلاقات التي تجمع اللجنة البارالمبية الأردنية بنظيرتها الكورية و"BDH" تشكل نموذجا للتعاون الدولي المثمر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه الشراكة إلى برامج وأنشطة عملية تنعكس بصورة مباشرة على تطوير مستوى الرياضة البارالمبية في المملكة.

وأكد أن الاستثمار في الرياضيين الناشئين وتأهيل الكوادر الفنية يشكلان حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقا للرياضة البارالمبية الأردنية، مشددا على أن اللجنة ستواصل توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية لاستقطاب المزيد من الفرص والبرامج الداعمة للرياضيين الأردنيين.