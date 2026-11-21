خبرني - كشفت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عن ذكريات مؤثرة وأسرار جديدة شهدتها أيامه الأخيرة.

فبينما استعادت نجلة السادات أمنية والدها المتكررة بالعيش حتى يشهد استعادة آخر جزء من أرض سيناء، كشف نجله عن ثوابت مواقف والده تجاه القضية الفلسطينية وظروف رحيله التي جاءت في المكان الذي طالما عشقه وسط رجال القوات المسلحة.

وكشفت نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن ذكرى مؤثرة جمعتها بوالدها قبل وفاته، عندما كان يعبر عن أمنيته في أن يعيش حتى يشهد الاحتفالات باستعادة آخر جزء من سيناء، مؤكدة أن مشهد تكريم شقيقها المهندس جمال السادات لوالده في الكونجرس الأمريكي أعاد إليها هذه الذكرى بعد سنوات طويلة.

وقالت نهى السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، إن والدها تحدث معها بعد حرب أكتوبر عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين، وقبل وفاته بنحو خمسة أو ستة أشهر، عن رغبته في إقامة احتفالات خلال شهر أبريل بمناسبة استلام آخر جزء من سيناء، مؤكدا أنه إذا عاش حتى يشهد هذا اليوم فسوف يفعل الكثير للاحتفال به.

وأضافت أن الرئيس الراحل كرر أمامها هذه الأمنية أكثر من خمس مرات، وكان يؤكد أنه يتمنى أن يعيش ويرى هذا اليوم، بينما كانت ترد عليه بأن المدة المتبقية ستة أشهر فقط، وليست ست سنوات أو عشر سنوات، وتؤكد له أنه سيعيش حتى يشهد المناسبة.

وأوضحت أن هذه الكلمات ظلت راسخة في ذاكرتها، وأنها استحضرتها خلال مشاهدة شقيقها جمال وهو يتسلم ميدالية الكونجرس الذهبية نيابة عن الأسرة، إذ تمنت أن يكون والدها حاضرا ليرى ابنه في هذه اللحظة، ويشاهد ما وصلت إليه أسرته بعد سنوات طويلة من رحيله.

وأشارت إلى أنها ظلت تدعو الله أن يكون والدها شاهدا على تكريم نجله في الكونجرس الأمريكي، وأن يرى هذا التقدير الذي حظي به اسمه على المستوى الدولي.

وعبرت نهى السادات عن تأثرها بتكريم والدها بعد مرور سنوات طويلة على وفاته، خاصة مع عزف أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم خلال الاحتفالية، قائلة: اتكرم بعد كام سنة من وفاته، أبي كان بيتكرم وأم كلثوم كانت بتغني، مفيش أحلى من كده.

وأكدت أن العالم لا يزال يتحدث عن الرئيس الراحل بعد مرور نحو خمسة وأربعين عاما على رحيله، معتبرة أن استمرار الاهتمام بمسيرته وتكريمه في الكونجرس الأمريكي يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها لا تستطيع وصف حجم مشاعر السعادة والفخر التي انتابتها وأسرتها خلال الاحتفالية، مشيرة إلى أن لحظة تسلم جمال السادات الميدالية أعادت إليها ذكريات والدها وأمنيته التي ظل يتطلع إلى تحقيقها، وجعلتها تتمنى لو كان حاضرا ليشهد هذا التكريم بنفسه.

فيما كشف المهندس جمال أنور السادات، نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، جانبا من رؤية والده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في تحركاته ومواقفه خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وقال جمال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، إن الرئيس الراحل شدد في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي على أن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن السادات اتخذ قرار المبادرة بفتح باب التفاوض، انطلاقا من إيمانه بأن تحرك مصر نحو السلام يمكن أن يشجع بقية الأطراف على الانضمام إلى مسار المفاوضات، مستشهدا بقول والده: أنا هفتح الباب بالتفاوض وهم هيجوا لأن أنا مش هتفاوض نيابة عنهم.

وأضاف أن الرئيس الراحل كان يتطلع إلى أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام، ولم تقتصر مواقفه المتعلقة بالقضية على خطابه أمام الكنيست، بل تناولها ايضا خلال كلمته أمام الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق آخر، استعاد جمال السادات مشاهد من اللحظات الأخيرة في حياة والده، متحدثا عن ارتباطه الشديد بالمناسبات العسكرية واحتفالات القوات المسلحة، مؤكدا أن الرئيس الراحل قتل في المكان الذي كان يعشقه.

وأشار إلى أن والده لم يكن يتمنى أن تنتهي حياته مريضا أو طريح الفراش، موضحا أنه كان يشعر بسعادة كبيرة وفخر عندما يقف وسط أبنائه من رجال القوات المسلحة خلال الاحتفالات، وكانت تلك اللحظات من أسعد أوقاته، قبل أن تنتهي حياته خلال الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.