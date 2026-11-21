خبرني - أعلن في إسرائيل عن مصادرة أكثر من 500 طائرة مسيرة في الضفة الغربية منذ بداية العام لمنع استخدامها في الهجمات، بالتزامن مع رصد شبكات التهريب على الحدود المصرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن أكثر من 500 طائرة مسيرة تمت مصادرتها منذ بداية عام 2026 في الضفة الغربية، في إطار نشاط قوات الأمن لمنع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض مسلحة، بما في ذلك حمل وإلقاء المتفجرات.

وأضافت الصحيفة العبرية أن حوالي 15 طائرة مسيرة فقط تمت مصادرتها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وحده، في إطار جهد عملياتي مخصص لإحباط هذا التهديد.

وأشارت إلى أن القوات المشاركة في هذا النشاط شملت قوات الجيش، وحرس الحدود في الضفة الغربية، ومنطقة القدس في الشرطة، تحت قيادة فرقة الضفة الغربية، بهدف تحديد موقع هذه الطائرات ومصادرتها لمنع استغلالها في تنفيذ هجمات إرهابية وتعطيل ترسيخ مثل هذه القدرات في المنطقة.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه في السنوات الأخيرة، تم فرض حظر على حيازة واستخدام الطائرات المسيرة في منطقة الضفة الغربية، وفقا لأمر صادر عن قائد المنطقة الوسطى، وينطبق هذا الحظر أيضا على الأدوات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استغلالها لتجميع الطائرات المسيرة.

وشددت على أن جهاز الأمن يؤكد استمرار النشاط ضد تهديد الطائرات المسيرة، وأن القوات ستواصل العمل لتحديدها ومصادرتها، بهدف منع استخدامها في النشاط الإرهابي والحفاظ على أمن المنطقة.

وأفادت بأن التهديد الناجم عن الطائرات المسيرة في الضفة الغربية لا يقتصر على إمكانية حمل العبوات الناسفة، مشيرة إلى ما نشرته صحيفة "هايوم" في شهر مايو، حيث استخدمت الطائرات المسيرة أيضا لتهريب الأسلحة عبر الحدود مع الأردن، حيث قام المهربون بتشغيل طائرات مسيرة عبر الحدود وألقت أسلحة في الأراضي الإسرائيلية، وقام متعاونون بجمعها ونقلها إلى الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أنه في ذلك الشهر، تم الكشف عن شبكة تهريب أسلحة تعمل من الحدود الأردنية باتجاه الضفة الغربية، بين أمور أخرى باستخدام الطائرات المسيرة، وتم اعتقال خمسة مشتبه بهم، أربعة منهم مواطنون إسرائيليون.

كما أبرزت الصحيفة في موضوعات ذات صلة ضمن تقريرها، وجود تقارير حول الطائرات المسيرة والتهريب والآثار في الرمال، مسلطة الضوء على الأشخاص الذين يرون كل شيء على الحدود المصرية، في إطار التوسع في الحديث عن شبكات التهريب والمراقبة الأمنية الإقليمية.