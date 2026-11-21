خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن خطة اليومين تنص على أنه إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول فسيتم فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني.

أكد عراقجي أن طهران لا تزال تراهن على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مشددا على تمسكها بالاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل البلاد، فيما تتواصل جهود الوساطة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق ووقف التصعيد.

وأشار إلى أن أن "روسيا والصين تعارضان" أي تغيير في العقيدة النووية الإيرانية، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون استراتيجي مع طهران.

وسُجلت الليلة الماضية وفجر السبت حوادث اصطدام ناقلات نفط بألغام بحرية في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، حيث وقعت بعد محاولة الجيش الأميركي بالاستعانة بعدد من طائراته تهيئة الظروف لعبور عدد من السفن من مضيق هرمز وتهريب الوقود.

ووقع الحادث الأول بالقرب من ميناء خصب، والحادث الثاني وقع فجر السبت على بعد كيلومترات من سواحل جزيرة غنم.

وأسقط الحرس الثوري فجرا مسيّرة من طراز "إم كيو-9" أميركية، كانت تنفّذ مهام التأمين للغطاء الجوي للسفن المخالفة غربي مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري، إنّه سيتعامل بحزم مع أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز دون تنسيق معنا وعبر مسارات غير مصرح بها، وتُطفئ أجهزة الملاحة الخاصة بها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إنّ إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه مستعد لعقد صفقة، لكنه لن يقبل باتفاق لا يكون مقبولا بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تراجعت، وأن مسار انخفاضها مستقبلا يعتمد أيضاً على كيفية تسوية الأمور مع إيران.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة خاضت تحركا عسكريا ضد إيران، لافتاً إلى أن أسعار الوقود تراجعت رغم التطورات، وأنه يتوقع استمرار انخفاضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إيران تمارس، هذه الأنشطة منذ 51 عاماً، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت إيرادات بلغت 25 تريليون دولار خلال أقل من عامين، وهو رقم وصفه بالقياسي، مضيفاً أن بلاده خسرت 4 تريليونات دولار قبل الانتخابات، بسبب ما قال إنه عدم رضا العالم عن أداء الإدارة السابقة.

وأكّد مجددا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مبينا أنه تحدث بذلك خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "لن نتركها تدمر العالم، وتحدثنا عن التعاون لإيقاف انتشار التهديد النووي في الكرة الأرضية، لأنهم مجانين، ولن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي" في إشارة عن إيران.