خبرني - نطالع في جولتنا اليوم بين الصحف الغربية مقالاً عن أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا وإمكانية التصدي له، وآخر عن دور الصحافة البريطانية في تجدد الجدل بشأن بريكست، ومقالاً ثالثاً عن التداعيات السياسية لفضيحة شركة إنفيديا على العلاقات الأمريكية الصينية.

"ما يريده المتطرفون ليس بالضرورة ما يريده الناخبون"

نبدأ من صحيفة الغارديان البريطانية، التي نشرت مقالاً لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون، بعنوان "اليمين المتطرف يهدد أوروبا، لكنه هشّ... فما يريده المتطرفون ليس بالضرورة ما يريده الناخبون".

ويرى براون أن أوروبا مقبلة على مرحلة انتخابية حاسمة في تاريخها، إذ يتوجه نحو 200 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بدءاً بالانتخابات الإسبانية المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويصف الكاتب هذه الاستحقاقات بأنها "أكبر اختبار انتخابي منذ نحو قرن لقوة النزعة القومية الشعبوية اليمينية المتطرفة ومدى خطورتها".

ويستعرض براون التحولات السياسية التي شهدتها القارة الأوروبية خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن اليسار كان يحكم أو يشارك في الحكم في 13 من أصل 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي عند مطلع القرن الحالي، بينما تحكم أحزاب الوسط أو اليمين اليوم 21 من أصل 27 دولة.

لكن الخطر، في رأيه، لا يكمن فقط في وصول المزيد من الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة، بل أيضاً في "رضوخ أحزاب يمين الوسط لسياسات اليمين المتطرف، مع بدء انهيار الحاجز الذي يفصل بين اليمين واليمين المتطرف في أنحاء القارة".

ويضرب الكاتب مثالاً على ذلك بحزب الشعب الإسباني واستعداده للتحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف، وتبني سياسات تمس حقوق الأقليات والمساواة بين الجنسين.

كما يشير إلى ما يسميه "صعود تحالف عالمي مناهض للتعاون الدولي"، مستعرضاً مواقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.

ومع ذلك، يرى براون أن ثمة فرصة للتصدي لهذا المد، انطلاقاً من حقيقة أن "ما يطرحه اليمين المتطرف لا يتوافق بالضرورة مع تطلعات عامة الناس".

ويستند براون في ذلك إلى استطلاعات للرأي أُجريت لصالح مؤسسة روكفلر التي يشغل عضوية مجلس أمنائها، وتكشف عن مخاوف اقتصادية واجتماعية عميقة لدى الأوروبيين.

ففي إسبانيا، على سبيل المثال، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار الثلثين في عهد حكومة بيدرو سانشيز، ومع ذلك لا يقيّم سوى ثلث المستطلعين الوضع الاقتصادي إيجابياً.

وعلى مستوى أوروبا، يشعر نصف المستطلعين تقريباً بأن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانوا يتوقعونه قبل خمس سنوات، فيما يقول 59 في المئة إن قلقهم بشأن المال يتزايد عاماً بعد عام.

ولا تقتصر هذه المخاوف على الأوضاع الاقتصادية، بحسب براون، بل تشمل أيضاً تراجع التماسك المجتمعي والشعور بأن الحكومات لا تدافع عن مصالحهم.

ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن هذه المخاوف قد تدفع الناخبين إلى التصويت لأحزاب قومية شعبوية تدّعي التعبير عن هواجسهم، فإن "معظمهم لا يتبنون في قرارة أنفسهم الفكر القومي الشعبوي".

ويشير براون في ختام مقاله إلى أن 61 في المئة من المستطلعين يؤيدون التعاون الدولي، حتى عندما يتطلب ذلك تقديم تنازلات بشأن المصالح الوطنية، فيما يرفض 80 في المئة المواقف المتعصبة، ويؤمنون بأهمية الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة.

"على الصحافة أن تؤدي دور الناقد"

ننتقل إلى صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التي نشر فيها آلان راسبريدجر مقالاً بعنوان "أنصار بريكست يعاودون التجمّع... فلا ينبغي أن ننخدع مجدداً بترّهاتهم".

ويتناول الكاتب عودة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة السياسية، في ظل مساعي رئيس الوزراء آندي بيرنهام لإصلاح العلاقات مع أوروبا.

ويشبّه راسبريدجر هؤلاء بفرقة موسيقية قديمة تحاول استعادة أمجادها، مستعيناً بصورة ساخرة لأعضائها الذين "يخلطون بين صدى مكبرات الصوت وهدير الجماهير".

لكنّ انتقاد الكاتب الأساسي لا يستهدف أنصار بريكست بقدر ما يستهدف الصحافة اليمينية البريطانية التي تتبنى خطابهم مجدداً.

ويقول إن أنصار بريكست والصحافة المؤيدة لهم يغذون "وهماً مريحاً مفاده أن شيئاً ذا أهمية لم يحدث خلال السنوات العشر الماضية".

ويستشهد بتقرير نشرته صحيفة "صنداي إكسبرس"، يفيد بأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستجعل كل أسرة بريطانية أفقر بمقدار 6500 جنيه إسترليني.

ويشير إلى أن التقرير صادر عن "لجنة النمو" التي أسستها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2023، وأن الهيئة ترفض الإفصاح عن مصادر تمويلها.

كما يتناول تقريراً نشرته مجلة "ذا سبيكتيتور" تحت عنوان يفيد بأن العودة إلى الاتحاد الأوروبي ستكلّف بريطانيا 750 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويتساءل: "فهل هذه صحافة، أم ترويج يفتقر إلى الحس النقدي لحملة يتمنى غوف نجاحها؟"، في إشارة إلى رئيس تحرير المجلة مايكل غوف.

ويقدم راسبريدجر مثالاً على الدور الذي باتت تؤديه أدوات الذكاء الاصطناعي في تمحيص مثل هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن روبوتات الدردشة "تشات جي بي تي" و"كلود" و"غروك" استطاعت، عند سؤالها عن الأرقام المذكورة، وضعها في سياقها والكشف عن أوجه القصور في المنهجية المستخدمة للتوصل إليها.

ويطرح الكاتب تساؤلاً بشأن مستقبل الصحافة، قائلاً: "هل هذا ما آلت إليه الصحافة؟ أن يكتفي أشخاص يشغلون مناصب تحريرية رفيعة بترديد الادعاءات اللافتة التي تطلقها جماعات الحملات المنحازة، ويتركوا مهمة الاستقصاء الجاد وتوفير السياق والتحقق لروبوتات الدردشة؟".

ويخلص راسبريدجر إلى أن الصحافة، إن كان مستقبلها يتمثل في إضفاء المصداقية على خطاب جماعات الضغط، فإنها لا تستحق البقاء.

ويقول: "فلتعاود فرقة بريكست القديمة تجمّعها، إن شاءت، لكن على الصحافة هذه المرة أن تؤدي دور الناقد، لا دور المعجبة المتحمسة".

هل يصبح الديمقراطيون أكثر تشدداً تجاه الصين من ترامب؟

نختتم جولتنا مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية التي نشر فيها راميش بونورو مقالاً بعنوان "ترامب وإنفيديا وصعود التيار الديمقراطي المتشدد تجاه الصين".

ويرى الكاتب أن فضيحة إنفيديا جاءت في توقيت غير ملائم للرئيس الأمريكي الذي كان يزور الصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

ويشير إلى أن الفضيحة "قد تثير تساؤلات لا تقتصر على سياسة إدارة ترامب بشأن تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين، بل تشمل أيضاً نهجه إزاء بكين عموماً".

ويستعرض بونورو التباين بين سياستي ترامب تجاه الصين خلال ولايتيه الرئاسيتين.

ففي ولايته الأولى، وسّع ترامب نطاق مبيعات الأسلحة لتايوان، وفرض رسوماً جمركية على الصادرات الصينية، وأقر عقوبات على مسؤولين متورطين في انتهاكات للحقوق في هونغ كونغ.

أما خلال ولايته الثانية، فيقول الكاتب إن ترامب "اتخذ خطوة تصالحية تلو الأخرى"، منذ أن أجبرته الإجراءات الانتقامية الصينية على التراجع عن بعض مواقفه في الحرب التجارية.

ويشير إلى تجميد مبيعات الأسلحة لتايوان وتخفيف العقوبات المتعلقة بهونغ كونغ، فضلاً عن "تغير نبرة خطاب الرئيس الأمريكي تجاه نظيره الصيني شي جينبينغ".

ويتوقع بونورو أن "تؤدي إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، على خلفية الفضيحة، إلى فتح تحقيقات في الكونغرس المقبل بشأن سياسة الإدارة الأمريكية المتعلقة بتصدير الرقائق".

ويرى أن "أمام الديمقراطيين فرصة سياسية، لا سيما في ظل تراجع ثقة الأمريكيين في إدارة ترامب للعلاقات مع الصين، من 48 إلى 39 في المئة منذ عام 2024".

لكن الحزب الديمقراطي لا يزال، بحسب الكاتب، "يفتقر إلى شخصية تتمتع بسجل من التشدد تجاه بكين، ومستعدة لقيادة الحزب في هذا الملف".

ويختتم بونورو مقاله بالقول: "على بكين أن تدرك أن ترامب ربما أصبح أكثر ودّاً تجاهها، لكنه ليس صاحب القرار الوحيد في رسم السياسة الأمريكية".