خبرني - أعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه الرياض، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء صباح اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان مشاهدته "مقذوفاً يخترق سماء الرياض قبل سماع دوي انفجار"، وأضاف أن المقذوف ترك أثر دخان في السماء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الطيران السعودي كثّف غاراته صباح يوم السبت أيضاً على محافظتي تعز وحجة بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المناطق الحدودية في محافظة صعدة.

وأفادت قناة "المسيرة" بإصابة مواطن في تعز، وقالت إن السعودية شنّت أيضاً ثماني غارات على مدينة المخا.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية هددت أيضاً باستهداف الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وحذرت شركات الطيران من دخول المجال الجوي السعودي، وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات على محطة كهرباء وميناء في جنوب السعودية.

وتأتي هذه التطورات بعد تصعيد الهجمات العسكرية بين الطرفين يوم أمس الجمعة بالتزامن مع إعلان التحالف الذي تقوده السعودية عن ضرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتنفيذ عمليات استهدفت قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة في العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأُصيب برج صندوق الاستثمارات العامة، ⁠وهو مقر صندوق الثروة السيادي السعودي وأطول ناطحة سحاب في الرياض، بأضرار نتيجة هجمات نفذها الحوثيون يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

إيران تريد حلاً دبلوماسياً

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، إن إيران لا تزال تعقد آمالاً على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال عراقجي إن تبادل الرسائل مستمر بين إيران وواشنطن عبر الوسطاء، وإن بلاده تسعى إلى التوصل إلى "اتفاق يضمن عدم نشوب المزيد من الحروب".

وأضاف قائلاً إن "طهران تريد ضمانات بأن الولايات المتحدة جادة في المفاوضات قبل استكمالها"، بحسب ما نقلت رويترز.

وذكر عراقجي أن "الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصب داخل البلاد".

وقال عراقجي "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى ⁠حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح قائلاً إن "إيران تريد اتفاقاً"، لكنه "غير مقبول" بالنسبة إليه.

وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن اجتماع بين مسؤولين قطريين وإيرانيين، الثلاثاء الماضي، بهدف "تقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة بين المقترحات المطروحة"، بحسب رويترز.