خبرني - ألقى الأمن المصري القبض في محافظة قنا جنوب البلاد على سيدة وشقيقتها بتهمة قتل شاب في العقد الثاني من عمره وحرق جثته في فرن بلدي لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وأعلنت مديرية أمن قنا القبض على سيدة وشقيقتها في قضية اختفاء شاب، بعد الكشف عن تورط الأولى في قتله بعدة طعنات نافذة، ثم إحراق جثته داخل فرن بلدي لمدة ثلاثة أيام لتحويله إلى رماد، قبل إلقاء الرماد وبقايا العظام في شارع بالقرية وبجوار ترعة لإخفاء معالم الجريمة.

وأبلغت أسرة الشاب عن اختفائه المفاجئ من منزله منذ ثلاثة أيام، دون وجود أسباب واضحة.

وعند إجراء التحريات في محيط سكنه، عثرت القوات على كميات من الرماد، وتوجّهت الشكوك نحو سيدة اشتبه في دوافعها وتم ضبطها.

وجرى القبض على شقيقة المتهمة الرئيسية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمتين وتوضيح الدور الدقيق لكل منهما في الواقعة.