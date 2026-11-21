خبرني - تحت رعاية الأميرة رجوة الحسين، تنطلق الأحد، فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.

ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه مجموعة من الشباب والشابات من مختلف محافظات المملكة، وممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية، وخبراء في المجال الصحي، إلى إشراك الشباب في تحديد أولوياتهم الصحية وطرح حلول وتوصيات تسهم في تطوير المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين صحتهم وجودة حياتهم.

ويناقش المنتدى 4 محاور رئيسة هي الصحة النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والصحة الرقمية والابتكار، ومشاركة الشباب والقيادة، ويسعى لوضع حلول للتحديات ذات الصلة.

ويعقد المنتدى بتنظيم من منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارتي الصحة والشباب، ومؤسسة ولي العهد، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والجمعية الملكية للتوعية الصحية.