خبرني - لا يقتصر التحكم في ارتفاع ضغط الدم على الأدوية وحدها، إذ يؤدي النظام الغذائي دوراً مهماً في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وتبرز الفاكهة ضمن الخيارات المفيدة، ومن بينها الموز والتوت الأزرق، اللذان يقدمان فوائد مختلفة قد تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط صحية، وفقاً لما نقله موقع "Health".



الموز يتفوق في كمية البوتاسيوم

يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على إرخاء جدران الأوعية الدموية والتخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، ما قد يسهم في خفض ضغط الدم. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي الإفراط في الصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع الضغط.

ومن حيث الكمية، توفر موزة واحدة نحو 375 ملغ من البوتاسيوم، مقابل 114 ملغ في كوب من التوت الأزرق. وبذلك يمنح الموز أكثر من ثلاثة أضعاف كمية البوتاسيوم الموجودة في الحصة نفسها من التوت.

كما أشارت دراسة صغيرة إلى أن تناول الموز قد يساعد على خفض قراءات ضغط الدم لدى المصابين بارتفاعه، فيما تدعم أبحاث أخرى أهمية تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم ضمن النظام الغذائي.

وتبلغ القيمة اليومية المرجعية الموصى بها من البوتاسيوم نحو 4700 ملغ، إلا أن كثيراً من الأميركيين لا يحصلون على كميات كافية منه من الطعام.

التوت الأزرق يدعم صحة الأوعية الدموية

رغم انخفاض محتواه من البوتاسيوم مقارنة بالموز، يتميز التوت الأزرق بغناه بالأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية تمنحه لونه الأزرق الداكن، وتتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل بعض عوامل خطر أمراض القلب.

وفي دراسة أُجريت عام 2019 واستمرت ستة أشهر، تناول بعض المشاركين المصابين بالمتلازمة الأيضية ما يعادل كوباً من التوت الأزرق يومياً. وأظهرت النتائج تحسناً في وظيفة الأوعية الدموية وانخفاضاً في صلابة الشرايين، لكن من دون تغير كبير في قراءات ضغط الدم.

وتشير هذه النتائج إلى أن فوائد التوت الأزرق للقلب لا تعني بالضرورة أنه يخفض ضغط الدم بصورة مباشرة أو ثابتة.

هل الأفضل الجمع بين الفاكهتين؟

لا توجد ضرورة للاختيار بين الموز والتوت الأزرق، فلكل منهما قيمة غذائية مختلفة. ويمكن إدراجهما معاً ضمن نظام غذائي متنوع يدعم صحة القلب.

ويُعد نظام "داش" (DASH) من الأنظمة الغذائية المعروفة للمساعدة على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، إذ يعتمد على الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم. وتشير الأبحاث إلى أن اتباع هذا النظام قد يخفض ضغط الدم الانقباضي بنحو 5.5 ملم زئبق، والانبساطي بنحو 3 ملم زئبق.

عادات أخرى تساعد على ضبط الضغط

إلى جانب تناول الفاكهة، يساعد الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من الصوديوم، والإقلاع عن التدخين، والحصول على نوم جيد، وإدارة التوتر، على دعم مستويات ضغط الدم.

متى تصبح زيادة البوتاسيوم خطرة؟

رغم أهمية البوتاسيوم لصحة القلب، فإن زيادة تناوله ليست مناسبة للجميع. فقد تؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، أو الذين يتناولون بعض الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وبعض مدرات البول.

لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل إجراء تغييرات كبيرة في كمية البوتاسيوم المتناولة، خصوصاً عند وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية تؤثر في مستوياته.