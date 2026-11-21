ليست أزمة التعليم في الأردن وحده، ولا يبدو أننا حالة استثنائية في الإقليم؛ فمع اختلاف الأرقام والمناهج والظروف، تتشابه الأسئلة: ماذا نريد من المدرسة؟ وماذا نريد من أبنائنا بعد أن يغادروا مقاعدها؟ هل نريد منهم أن يحفظوا ما قيل لهم، أم أن يمتلكوا القدرة على التفكير فيما لم يُقل لهم بعد؟

لقد تغيّر العالم من حولنا بسرعة هائلة، بينما ما زالت المدرسة في جوانب كثيرة أسيرة الحفظ والاستظهار والواجب والامتحان والعلامة. وأصبح الطفل يقضي ساعات طويلة في المدرسة، ثم ينتقل إلى الدروس الخصوصية وغيرها، حتى يبدو أنه أمضى يومه كله في «التعليم»، ولم يجد وقتًا كافيًا ليتعلم.

فالتعليم الحقيقي ليس عدد الساعات التي يقضيها الطالب في الصف، ولا عدد الصفحات التي يحفظها، بل قدرته على الفهم والسؤال والتحليل والاستنتاج والتعبير وحل المشكلات، وتوظيف ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة.

المشكلة ليست في تدريس اللغة أو التاريخ أو الأدب أو العلوم؛ فالمعرفة أساس بناء الإنسان. المشكلة في أن تتحول المعرفة إلى حفظ آلي، وأن تصبح العلامة غاية التعليم بدل أن تكون وسيلة لقياسه. فالامتحان ضرورة لتقييم التعلم، والعلامة مؤشر يمكن الاستفادة منه، لكن الخلل يبدأ عندما يصبح النجاح في الاختبار أهم من امتلاك المعرفة والقدرة على استخدامها. فقد يحصل الطالب على علامة مرتفعة، ثم ينسى بعد أيام معظم ما حفظه.

وفي عالم أصبحت فيه المعلومة متاحة بضغطة زر، لم يعد المطلوب من المدرسة أن تكون مخزنًا للمعلومات. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قادران على استرجاع المعلومات ومعالجتها بسرعة تفوق قدرات الإنسان في كثير من المجالات. لكن ذلك لا يعني أن المعرفة فقدت أهميتها، بل إن الحاجة إليها أصبحت أكثر إلحاحًا؛ حتى يتمكن الإنسان من التحقق من المعلومات، والتمييز بين الصحيح والخاطئ، وتقييم ما تقدمه التكنولوجيا، واستخدامه بوعي ومسؤولية. فما نحتاج إلى تعليمه لأبنائنا هو كيف يفكرون تفكيرًا نقديًا، وكيف يحلون المشكلات، ويتواصلون، ويديرون حياتهم ومالهم، ويبتكرون ويعملون مع الآخرين.

ولعل الأسرة نفسها أصبحت، من حيث لا تقصد، جزءًا من مشكلة العلامة. فكثيرًا ما يكون السؤال الأول بعد الامتحان: «كم أخذت؟» بدلًا من «ماذا تعلمت؟». وهكذا تصبح المدرسة الناجحة في نظر كثيرين هي التي ترفع نسب النجاح، لا التي ترفع مستوى الإنسان، ويصبح التفوق مرادفًا للعلامة المرتفعة، حتى لو لم يصاحبه فهم حقيقي أو قدرة على التطبيق.

وفي الأردن، كما في معظم دول المنطقة، تبدو هذه الأسئلة أكثر إلحاحًا في ظل ضغط الامتحانات على الطلبة والأسر، واللجوء المتزايد إلى الدروس الخصوصية، والفجوة التي لا تزال قائمة بين بعض ما يتعلمه الطالب في المدرسة وما يحتاج إليه في حياته العملية. فليس المطلوب أن نهيئ أبناءنا لاجتياز امتحان فحسب، بل أن نهيئهم لمواجهة الحياة، وأن نمنحهم المهارات التي تساعدهم على مواصلة التعلم والتكيف مع عالم سريع التغير.

إن إصلاح التعليم لا يبدأ بتغيير كتاب مدرسي فقط، بل بإعادة النظر في فلسفة التعليم. نحتاج إلى معلم يرى في مهنته صناعة للإنسان، ونوفر له التدريب والدعم والبيئة التي تمكنه من أداء رسالته، وإلى مدرسة تمنح الطالب فرصة للتجربة والمناقشة والبحث والعمل الجماعي، وإلى مناهج أقل حشوًا وأكثر اتصالًا بالحياة والعصر. كما نحتاج إلى أساليب تقييم تقيس الفهم والتفكير والقدرة على التطبيق، لا مجرد استرجاع المعلومات.

وفي الأردن، كما في معظم دول المنطقة، لا يمكن أن نبني اقتصادًا معرفيًا جديدًا بعقلية تعليمية قديمة. فمعركة المستقبل لن تكون في امتلاك المعلومات وحدها، لأنها أصبحت متاحة للجميع، وإنما في امتلاك العقول القادرة على فهمها وتقييمها واستخدامها وصناعة الحلول بها.

لذلك، ربما آن الأوان أن نغيّر السؤال من: كم علامة حصل أبناؤنا؟ إلى: ماذا تعلموا؟ وماذا يستطيعون أن يفعلوا بما تعلموا؟

فالمدرسة التي نريدها ليست مدرسة تُخرج أطفالًا يحفظون فقط، بل مدرسة تمنحهم القدرة والشجاعة على أن يعرفوا كيف يفكرون، وكيف يسألون، وكيف يختبرون الأفكار، وكيف يحولون المعرفة إلى عمل وإبداع

وهنا يبدأ التعليم الحقيقي.