خبرني - أثار النجم المصري محمد صلاح جدلا واسعا عبر منصات التواصل بنشره صورة لوجبة فاخرة ضمت شرائح رفيعة من اللحم خلال رحلته على متن طائرة خاصة للالتحاق بفريقه طرابزون سبور التركي.

وعاد محمد صلاح إلى تركيا عبر طائرة خاصة، بعد نهاية مشواره مع منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقاد محمد صلاح منتخب "الفراعنة" للفوز على مالاوي (5-0) في المباراة الأولى بينهما ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بإحرازه هدفين، بينما انتهت الثانية بالتعادل السلبي.

وأظهرت الصور وجبة فاخرة ذات كمية محدودة جدا، ضمت شرائح رفيعة من اللحم، لتختلف الآراء حول طبيعة تلك الوجبة وقيمتها.

وظهر الطبق، بحسب التغطيات التي تناولت الصورة، مكونا من شرائح رفيعة من لحم الواجيو الياباني، إلى جانب “الكافيار الأسود والواسابي”، وهي مكونات ترتبط بالمطابخ الراقية وتجارب الطعام الفاخرة.

وأثار حجم الوجبة تساؤلات المتابعين بشأن تكلفتها، خاصة مع الجمع بين هذه المكونات الفاخرة، إلا أنه لم يُكشف عن اسم المطعم الذي أعد الطبق أو السعر الذي دفعه صلاح مقابل تناوله.

إلا أن تقارير صحفية اشارت إلى أن سعر تلك القطعة الصغيرة تبلغ من 25 إلى 52 دولارا.

وبالتزامن مع انتشار صورة الوجبة، أعادت تقارير إعلامية الحديث عن النظام الغذائي الذي يتبعه محمد صلاح، إذ نقلت وسائل إعلام عن شبكة «Golazo Reports» التركية أن النجم المصري يحرص على تحديد كميات الطعام التي يتناولها بدقة، ووزنها بالغرامات، بما في ذلك الوجبات المقدمة داخل النادي ومكونات السَلَطة.