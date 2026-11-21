خبرني - يغسل معظم الناس التفاح والكمثرى والعنب وغيرها من الفواكه قبل تناولها، بينما يتناولون الموز والأناناس مباشرة من دون غسل، اعتقادا منهم أن إزالة القشرة قبل الأكل تغني عن غسلها.

لكن وفقا للخبراء، قد تبقى جزيئات التربة والغبار والكائنات الدقيقة على سطح الفاكهة. ويحدث التلوث في مراحل مختلفة، بدءا من الزراعة والحصاد، مرورا بالفرز والتعبئة والنقل، وصولا إلى التخزين. وحتى إذا بدت الفاكهة نظيفة، فهذا لا يعني بالضرورة خلو قشرتها من البكتيريا. ولا يكمن الخطر الرئيسي في ملامسة القشرة فحسب، بل في احتمال انتقال الملوثات منها إلى اللب.

فبالنسبة إلى الأناناس مثلا، يُنصح بغسله قبل تقطيعه، إذ غالبا ما يُقطع من دون تقشير مسبق. وقد تنقل السكين الملوثات من الطبقة الخارجية إلى اللب أثناء التقطيع. لذلك، يُفضل غسل الثمرة تحت الماء البارد الجاري، وفرك قشرتها برفق باليد أو بفرشاة نظيفة مخصصة للخضراوات. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للشقوق والفجوات بين طبقات القشرة، حيث يمكن أن تتراكم الأوساخ.

وهل يجب غسل الموز؟

عند تقشير الموز باليد وتناوله مباشرة، يكون خطر انتقال الملوثات إلى اللب أقل عادة مقارنة بتقطيعه بالسكين. ومع ذلك، يُنصح بغسل القشرة قبل التقشير، لأن اليدين تلامسانها أثناء هذه العملية، وقد تنقلان الملوثات إلى الجزء الصالح للأكل.

ويصبح غسل الموز أكثر أهمية إذا كان سيُقطع من دون تقشير، أو سيُستخدم في إعداد طبق يتطلب تقطيعه بالسكين. وفي جميع الأحوال، ينبغي غسل اليدين واستخدام سكين نظيفة قبل تحضيره.

خطوات غسل الموز والأناناس

غسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الفاكهة.

غسل الموز أو الأناناس تحت الماء الجاري مباشرة قبل تقشيره أو تقطيعه.

فرك الأسطح الصلبة، مثل قشرة الأناناس، برفق باستخدام فرشاة نظيفة.

تجفيف الفاكهة بعد غسلها بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية.

استخدام سكين ولوح تقطيع نظيفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصابون وسائل غسل الصحون والمبيضات والمطهرات المنزلية غير مناسبة لغسل الفاكهة، إذ قد تتسرب بقاياها إلى الطعام. كما أن استخدام صودا الخبز ليس ضروريا، فالإرشادات الرسمية للتعامل الآمن مع الأغذية توصي باستخدام الماء الجاري فقط.

ويساعد الغسل على تقليل الملوثات والبكتيريا الموجودة على سطح الفاكهة، لكنه لا يعقمها ولا يضمن إزالة جميع بقايا المبيدات الحشرية المحتملة.

ويُفضل غسل الفاكهة قبل تناولها مباشرة، بدلا من غسلها فور شرائها، لأن الرطوبة الزائدة أثناء التخزين قد تسرّع تلفها، في حين أن الاحتفاظ بها غير مغسولة يساعد على إطالة فترة صلاحيتها.