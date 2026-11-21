خبرني - كشفت تقارير إسرائيلية عن تحول سياسة تسليح مصر عبر نشر منظومات دفاع جوي صينية متطورة في سيناء، مما يثير مخاوف أمنية وسياسية في تل أبيب بشأن تغير موازين القوى الإقليمية.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن التقارير حول نشر أنظمة الدفاع الجوي الصينية المتقدمة من طراز HQ-9B في شبه جزيرة سيناء تعكس تغييرا استراتيجيا مهما في سياسة تسليح الجيش المصري، وتشكل تحديا أمنيا وسياسيا معقدا لإسرائيل.

وأضافت المنصة العبرية أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية مثل فرنسا وألمانيا فرضت على مر السنين قيودا على بيع أسلحة متقدمة وصواريخ اعتراضية لمصر، وذلك بدافع الالتزام بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات الدولية على روسيا والتأخيرات في تسليم أنظمة دفاع روسية إلى توجه القاهرة نحو بكين.

وأشارت إلى أن نشر هذه البطاريات يعد جزءا من تقارب أمني أوسع بين البلدين، يشمل تدريبات جوية مشتركة تحت مسمى نسور الحضارة، وتعاون في تصنيع الطائرات المسيرة، وبحث شراء مقاتلات صينية، لافتة إلى أن النظام الصيني أرخص من نظيره الغربي ولا يخضع لشروط سياسية.

وأضافت المنصة أن مصر تسعى إلى إظهار القوة والردع على حدودها الشرقية في ظل المخاوف في القاهرة من تسرب القتال أو حدوث هجرة جماعية للفلسطينيين إلى أراضي سيناء، وهو سيناريو وصفته مصر بأنه خط أحمر.

قالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن نظام HQ-9B يعتبر النظير الصيني لمنظومة S-400 الروسية، وهو مجهز برادار متطور من نوع AESA قادر على اكتشاف وتتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات الشبحية والمقاتلات والطائرات المسيرة وصواريخ الكروز والصواريخ الباليستية التكتيكية، بمدى يصل إلى 250 وحتى 300 كيلومتر.

وأشارت إلى أن نشر بطاريات بهذا المدى في شمال سيناء بمناطق العريش ورفح يخلق غطاء راداريا ومنطقة لمنع الوصول تخترق بعمق سماء جنوب إسرائيل وقطاع غزة وقواعد سلاح الجو في النقب، بل وتمتد إلى المنطقة الوسطى، مما يحد من قدرة جمع المعلومات وحرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

وأضافت المنصة العبرية أن دخول التكنولوجيا العسكرية الصينية المتقدمة إلى المنطقة يغير ميزان القوى التكنولوجي، لأنه على عكس الأسلحة الأمريكية المباعة لمصر، لا تملك إسرائيل وواشنطن أي سيطرة أو تأثير على القدرات التشغيلية للأنظمة الصينية.

قالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979 تقيد بشدة حجم القوات وأنواع الأسلحة المسموح لمصر إدخالها إلى مناطق مختلفة في سيناء، مشيرة إلى أن نشر أنظمة دفاع جوي استراتيجية طويلة المدى، وأحيانا دون تنسيق مسبق أو مخالفة للتفاهمات، يقوض آليات الرقابة ويولد احتكاكا سياسيا وأمنيا بين القدس والقاهرة وواشنطن.

وأشارت إلى أن وجود أنظمة رادار وحرب إلكترونية صينية متقدمة بالقرب من إسرائيل يثير قلقا في القدس وواشنطن أيضا من ناحية جمع المخابرات الصينية معلومات عن نشاط الجيش الإسرائيلي والأنظمة العسكرية الغربية العاملة في المنطقة.

وأضافت المنصة أنه رغم التوتر والتحدي التشغيلي الذي يمثله التسلح المصري في سيناء، فإن المؤسسة الأمنية تقدر أن المصالح الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الأمني المستمر بين إسرائيل ومصر لا يزالان يشكلان مرساة مستقرة تمنع التصعيد المباشر.

ويأتي هذا التقرير في ظل تحولات جيوسياسية كبرى تدفع مصر لتنويع مصادر تسليحها بعيدا عن الاحتكار الغربي، خاصة مع تعقيد الإجراءات الأمريكية والأوروبية المرتبطة بمعاهدة السلام.

ويعكس التوجه نحو الصين رغبة مصرية في تعزيز الردع الأمني في سيناء لحماية حدودها الشرقية، في وقت تراقب فيه إسرائيل عن كثب أي تغيير في موازين القوى العسكرية في شبه الجزيرة التي تخضع لقيود أمنية دولية دقيقة.