خبرني - ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 74,736 شهيدا و176,194 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقرير صدر السبت، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 9 شهداء و55 مصابا.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,671، والإصابات إلى 6,062، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه تمت إضافة 12 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية في 14 تشرين الثاني 2026.