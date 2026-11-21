خبرني - كشفت دراسة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة ماستريخت الهولندية أن تناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشرته بشكل يومي قد يحسن استجابة مناطق معينة في الدماغ لهرمون الأنسولين لدى كبار السن، وفق ما نقل موقع Science Daily.

دور الأنسولين داخل الدماغ

ورغم أن الأنسولين يُعرف أساساً بدوره في تنظيم مستويات السكر في الدم، فإن دراسة صادرة عن معهد التغذية والبحوث الانتقالية في التمثيل الغذائي (NUTRIM) في هولندا أوضحت أن الهرمون يؤدي أيضاً وظائف مهمة داخل الدماغ.



فهو يساعد الخلايا العصبية على النمو والبقاء والتواصل فيما بينها، بما يدعم الذاكرة والقدرات الإدراكية المختلفة.

كما أشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في دورية Food & Function، إلى أن كفاءة إشارات الأنسولين في الدماغ قد تسهم في الحماية من العمليات المرتبطة بمرض ألزهايمر.



تحسن في مناطق مرتبطة بالذاكرة

وبعد تناول المشاركين للفول السوداني يومياً لمدة 16 أسبوعاً، رصد الباحثون تحسناً في استجابة الأنسولين في عدد من مناطق الدماغ الواقعة في النصف الأيمن.

فيما شملت هذه المناطق أجزاء من التلفيف اللساني، والحصين، والتلفيف المجاور للحصين، والتلفيف الحزامي الخلفي، وهي جميعها مناطق ترتبط بوظائف الذاكرة.

الباحث الرئيسي يوضح النتائج

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المشارك في قسم التغذية وعلوم الحركة بمعهد NUTRIM بجامعة ماستريخت، بيتر غوريس، إن الأنسولين يؤدي دوراً مهماً في الدماغ من خلال دعمه للذاكرة والعمليات الإدراكية الأخرى.

كما أضاف غوريس أن الدماغ قد يصبح أقل استجابة للأنسولين مع التقدم في العمر، وهو ما ارتبط بالتدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

كذلك أوضح أن نتائج الدراسة أظهرت تأثيراً إيجابياً لتناول الفول السوداني يومياً على استجابة الأنسولين في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة لدى كبار السن.

فيما أشار إلى أن هذه النتائج تدل على أن تعزيز استجابة الدماغ للأنسولين في مناطق محددة قد يسهم في الفوائد الإدراكية المرتبطة بتناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشرته.

تفاصيل الدراسة

هذا وشملت الدراسة 31 شخصاً بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 60 و75 عاماً. وخلال فترة الدراسة، تناول المشاركون 60 غراماً من الفول السوداني يومياً لمدة 16 أسبوعاً.

فيما ذكر الباحثون أن النتائج الحالية تستند إلى أبحاث سابقة أجراها غوريس ونُشرت عام 2025، حيث بينت أن تناول الفول السوداني لمدة 16 أسبوعاً ارتبط بزيادة تدفق الدم في الدماغ بنسبة 3.6% وتحسن أداء الذاكرة اللفظية بنسبة 5.8%.



ويقصد بتدفق الدم في الدماغ كمية الدم التي تمر عبر أنسجته حاملةً الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لعمل خلايا الدماغ بصورة سليمة، ويعد مؤشراً مهماً على صحة الأوعية الدموية الدماغية.

مكونات قد تفسر التأثيرات المرصودة

إلى ذلك يرى الباحثون أن عدداً من مكونات الفول السوداني قد يكون وراء التأثيرات التي جرى رصدها على صحة الدماغ، من بينها الدهون غير المشبعة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة حيوياً.

هذا ويعد الفول السوداني مصدراً جيداً للبروتين النباتي، ويحتوي على مستويات مرتفعة من مركب "إل-أرغينين"، وهو مادة أولية أساسية لإنتاج أكسيد النيتريك (NO)، الذي تشير تقارير إلى دوره في دعم التعلم وأداء الذاكرة.