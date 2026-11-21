خبرني - لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 35 آخرون في حريق اندلع اليوم السبت في محطة لتوليد الكهرباء جنوب العراق، فيما وجه رئيس الحكومة علي الزيدي بإجراء تحقيق عاجل لكشف الملابسات.

هذا وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث، حسب وكالة الأنباء الرسمية "واع".

السبب مجهول حتى الآن

وقال مسؤولون أمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها. كما أضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاوات لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميغاوات قبل اندلاع الحريق.



بينما لم ترد بعد معلومات رسمية عن سبب الحريق أو حجم الأضرار.

تحقيق عاجل

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات انفجار محطة كهرباء الهارثة، وتحديد أسبابه والمسؤوليات المترتبة عليه.

كما أوعز إلى وزارة الصحة ومحافظة البصرة باستنفار الإمكانات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء، مؤكداً تعويض أسر الضحايا والمصابين وضمان حقوقهم، وشمول الأسر المتضررة بمبادرة "وطن" للمليون قطعة أرض سكنية، وفق بيان حكومي.

يذكر أن البنية التحتية للكهرباء في العراق عانت على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية في المحطات الفرعية ومنشآت الطاقة في السابق في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.