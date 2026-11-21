خبرني - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لسباحة الزعانف، تولين الحرازنة، الجمعة، الميدالية الفضية في سباق 1500 متر سباحة سطحية (Surface)، ضمن الفئة العمرية 16–17 عاماً، وذلك خلال منافسات الجولة الختامية من بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف، المقامة في مدينة غليفيتسه البولندية.

ونجحت الحرازنة في احتلال المركز الثاني بعدما أنهت السباق بزمن بلغ 14 دقيقة و16.92 ثانية، خلف اللاعبة الألمانية كاثي فيشتر التي توجت بالميدالية الذهبية بزمن 13 دقيقة و57.47 ثانية، فيما جاءت اللاعبة الأوكرانية يميليانينكو في المركز الثالث بزمن 15 دقيقة و33.34 ثانية.

وجاءت الميدالية الفضية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة، التي تشهد مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، وسط تطلعات المنتخب الوطني لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال المنافسات المتبقية.