خبرني - أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات مجموعة Beyon، عن إنشاء مركز بيانات جديد باستثمار خاص تبلغ قيمته 9 ملايين دينار أردني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مؤتمر الإستثمار الأردني - الأوروبي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. ومن المقرر افتتاح المركز في الربع الأول من عام 2027، ليوسّع خيارات المؤسسات لاستضافة بياناتها وأنظمتها الحيوية داخل المملكة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وسيكون مركز بيانات أمنية أكبر مركز بيانات معتمد من الفئة الثالثة - Tier III في عمّان، ويمتد على مساحة تقارب 2,000 متر مربع موزعة على طابقين، بقدرة كهربائية تبلغ 1 ميغاواط.

وحصل المركز على اعتمادين من معهد Uptime Institute ضمن الفئة الثالثة، الأول لوثائق التصميم، والثاني للمنشأة بعد اكتمال بنائها واختبارها ميدانياً. ويتيح تصميم المركز إجراء أعمال الصيانة المجدولة على مكونات أنظمة الطاقة والتبريد ومساراتها مع استمرار تشغيل أنظمة العملاء. كما يضم المركز أنظمة طاقة احتياطية ومسارات مستقلة للألياف الضوئية، إلى جانب مركز عمليات الأمن ومركز عمليات الشبكة لدعم المراقبة على مدار الساعة.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن هذا الاستثمار يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن، ويدعم توجهات المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وأضاف أن هذه المشاريع تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج «الأردن نحو المستقبل – Jordan Forward»، من خلال تمكين التقنيات المتقدمة، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واستضافة البيانات، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، جون ديلفس: "يمنح مركز بيانات أمنية المؤسسات خيارات أوسع لاستضافة بياناتها وأنظمتها الحيوية داخل الأردن وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية مع نمو أعمالها. ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا ببيئة الأعمال في المملكة. ونقدّر جهود الحكومة في تهيئة بيئة تشجّع الاستثمار طويل الأمد، ودور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات الاستضافة المحلية والحوسبة السحابية."

وكانت مجموعة Beyon قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لاستثمار نحو 300 مليون دينار أردني في المملكة على مدى خمس سنوات، من خلال شركة أمنية، لتوسيع شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، وزيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات، وتطوير الخدمات السحابية، بما يعكس التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز جاهزية الأردن للمستقبل الرقمي.