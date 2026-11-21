خبرني - رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على تصريحات الكابتن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشأن نفيه تسليم أي صور خاصة بطليقته دان آدم إلى محاميه السابق، مؤكداً أن ما قاله حسام حسن غير صحيح، وأن لديه ما يثبت صحة موقفه.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو ، تحدث خلاله عن الأزمة، أمس الجمعة، متسائلاً: "كيف يقدم حسام بلاغاً ضدي، ألا يعرف أنه مضى على توكيل لي؟".

وأضاف: "حسام حسن متصور عندي وكل شيء موثق"، في إشارة إلى وجود مستندات وفيديو قال إنهما يوثقان العلاقة القانونية التي كانت تجمعهما.



وجاء رد مرتضى منصور بعدما أكد المحامي محمد شمس، دفاع دان آدم، أن حسام حسن حضر لسماع أقواله أمام جهات التحقيق، ونفى تسليم محاميه السابق أي صور خاصة بطليقته، كما أكد إلغاء التوكيل الصادر له، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب عرض مرتضى منصور صورة لدان آدم خلال مؤتمر صحفي، وهو ما دفع دفاعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية، على خلفية اتهامه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتشهير بها.

أزمة حسام حسن و دان آدم

وتعود بداية الأزمة بين حسام حسن ودان آدم إلى الخلافات الأسرية التي نشبت بينهما خلال الأشهر الماضية، والتي تطورت إلى إجراءات قانونية ومطالبات قضائية، قبل إعلان انفصالهما رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي.



وشهدت الأزمة تبادلاً للاتهامات والتحركات القانونية، بعدما لجأ حسام حسن إلى المستشار مرتضى منصور لتولي عدد من الإجراءات القانونية ضد طليقته، من بينها بلاغ تضمن اتهامات تتعلق بالتزوير والجمع بين زوجين، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي يثبت صحتها.

وفي المقابل، تحركت دان آدم قانونياً للمطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها، واتخذت إجراءات قضائية متعلقة بالنفقة والحضانة ومسكن الزوجية، بحسب ما أعلنه محاميها.

كما تقدم حسام حسن لاحقاً بإجراءات لإنهاء علاقته القانونية بمرتضى منصور، حيث ألغى التوكيل الرسمي الممنوح له ولمكتبه، وسحب القضايا الخاصة به من المكتب، بموجب مستند رسمي مؤرخ في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور

ولم تتوقف الأزمة عند الخلافات بين حسام حسن وطليقته، إذ دخل مرتضى منصور طرفاً في نزاع قانوني مع دان آدم، بعدما عرض صورتها خلال مؤتمر صحفي وتناول تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية.



وأعلن محامي دان آدم تقدم موكلته بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية ما اعتبرته انتهاكاً لخصوصيتها والتشهير بها.

كما استدعت النيابة العامة دان آدم لسماع أقوالها بشأن ظهور صورتها في الفيديو المتداول، وطلب دفاعها الاستماع إلى أقوال حسام حسن بشأن مصدر حصول مرتضى منصور على الصورة.

وفي تطور آخر، أعلنت دان آدم إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026 لنظر القضية، وفق ما نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل عاد حسام حسن إلى دان آدم بعد الطلاق؟

وبعد شهور من الخلافات والإجراءات القضائية، عادت أنباء الصلح بين حسام حسن ودان آدم لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تجمع الثنائي مجدداً خلال حضورهما حفل عيد ميلاد بمدينة السادس من أكتوبر، وسط أجواء بدت ودية، وهو ما أعاد الحديث عن عودة العلاقة بينهما وإنهاء الخلافات السابقة.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن نجاح وساطات في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وفتح صفحة جديدة بعد الانفصال.

لكن لم يصدر إعلان رسمي واضح من حسام حسن أو دان آدم يؤكد عودتهما إلى الحياة الزوجية أو إتمام إجراءات زواج جديد، لذلك تظل الأنباء المتداولة بشأن عودتهما في إطار التقارير والمشاهد المصورة المتداولة.