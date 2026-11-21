خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية في أعمال منتدى مؤسسات التعليم العالي " الأردنية والأوزبكية " ، والذي عُقدت فعالياته نهاية الاسبوع الماضي في العاصمة الأوزبكية طشقند، برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ، وبمشاركة وفد أردني رفيع المستوى وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم وممثلي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.

وقد مثّل جامعة عمان الأهلية في المنتدى ، مندوباً عن الاستاذ الدكتور أحمد حمدان رئيس الجامعة ، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، يرافقه كلاً من مدير مركز الاستدامة والتصنيفات العالمية الدكتور أحمد منصور، و مساعد مدير مركز التعليم والتعلم السيد أنوب أبراهام، ، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام السيد خالد الزعبي.

• هذا ،،، وكان معالي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة، قد أكد في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان ركيزتين أساسيتين لتطوير التعاون المشترك، لما لهما من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية، وتعزيز الابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء جسور التواصل بين المجتمعات ، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للانتقال بالتعاون بين الجامعات الأردنية والأوزبكية إلى مرحلة الشراكات المؤسسية والمشاريع المشتركة، من خلال تعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتوسيع مجالات البحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وتبادل التجارب والخبرات في مختلف التخصصات، مؤكداً جاهزية الجامعات الأردنية بخبراتها الأكاديمية والبحثية وكوادرها المؤهلة لتكون شريكاً فاعلاً لنظيراتها الأوزبكية.

• وتضمن المنتدى جلسات ونقاشات متخصصة حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع التعليم العالي، إلى جانب تقديم عروض تعريفية حول منظومتي التعليم العالي في البلدين، واستعراض التجارب والبرامج الأكاديمية والبحثية للجامعات المشاركة، بما يتيح فرصاً واسعة للتشبيك وبناء علاقات تعاون مؤسسية مستدامة.

• وقد ألقى الأستاذ الدكتور بشار الطراونة في المنتدى محاضرة علمية متخصصة بعنوان: إعداد مهندسي المستقبل لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0): دور الذكاء الاصطناعي والشهادات المصغّرة والتعلّم القائم على العمل (Preparing Future-Ready Engineers for Industry 4.0: The Role of Artificial Intelligence, Micro-Credentials and Work-Based Learning)، تناول فيها أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتطوير المهارات والكفاءات الهندسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في القطاع الصناعي.

• وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجامعات الأردنية والأوزبكية، فضلاً عن استعراض البرامج التي أعدتها الجامعات الأردنية لاستقطاب الطلبة الأوزبك الراغبين في دراسة اللغة العربية.

حيث وقعت جامعة عمّان الأهلية مذكرات تفاهم مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في جمهورية أوزبكستان، في خطوة تعكس حرص الجامعة على توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة.

• كما تضمن برنامج الوفد الأردني زيارات ميدانية لعدد من الجامعات الأوزبكية في مدينتي طشقند وسمرقند، إلى جانب زيارة المراكز العلمية والبحثية، للاطلاع على التجربة الأوزبكية في مجالات التعليم التقني والبحث العلمي والتطور الأكاديمي.

ويأتي انعقاد المنتدى في سياق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان، والتي تستند إلى أواصر الصداقة والاحترام المتبادل، وتعززت من خلال الزيارة الملكية السامية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى أوزبكستان، وما عكسته من حرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.