خبرني - دافع الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي عن دعمه لابنه الأصغر الذي يفكر في اعتناق الإسلام، مؤكدا احترامه لاختيارات أبنائه ومعتقداتهم.

وفي مقابلة مع ET بالعربي خلال زيارته إلى الشارقة، أوضح هارفي أنه تسرع في الحديث عن توجه ابنه، مشيرا إلى أنه يفضل أن يعلن الأخير قراره بنفسه عندما يكون مستعدا لذلك، بعدما كان قد كشف في وقت سابق عن رغبته في اعتناق الإسلام.

وقال هارفي إن حبه لأبنائه لا يرتبط بالمسارات التي يختارونها في حياتهم، مؤكدا أنه سيبقى إلى جانبهم أيا كانت معتقداتهم. وأضاف أنه يحرص على تنشئتهم على احترام الآخرين وتقبل اختلافاتهم الدينية والثقافية.

وتطرق المقدم الأمريكي إلى الانتقادات التي أثارها موقفه، مستغربا الاعتراض على اختيار ابنه، ومشددا على أن اعتناق الإسلام لا ينبغي أن يكون سببا لمهاجمة شخص أو التشكيك في قراراته.

وأشار إلى أن عائلته قد تضم مسلمين ومسيحيين، معتبرا أن اختلاف المعتقدات لا ينتقص من الروابط الأسرية. ولفت هارفي إلى أن لديه أصدقاء مقربين مسلمين، وأن تجاربه في السفر والتعرف إلى ثقافات مختلفة عززت لديه احترام الأديان الأخرى، مضيفا أنه يكنّ تقديرا للإسلام وللأشخاص الذين يعتنقونه.

وفي سياق متصل، استعاد هارفي علاقته بإمارة الشارقة، التي زارها للمرة الأولى عام 2019 للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، معلنا استعداده للعودة إلى الإمارة في الثاني من ديسمبر المقبل لإحياء أمسية بعنوان "في حب الإمارات"، تجمع بين الرسائل التحفيزية والفقرات الكوميدية.