خبرني - أبدى الفنان المصري محمد فؤاد استعداده لاعتزال الفن إذا كان ابتعاده عن الساحة سيحافظ على مكانته ومحبة الجمهور، مؤكدا رضاه عما قدمه خلال مشواره.

وجاءت تصريحات فؤاد خلال حضوره عرض النسخة المرممة من فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال الفنان إنه سعيد بما لمسه من محبة الجمهور وتقديره، مشيرا إلى أن ابتعاده عن السينما خلال السنوات الماضية أسهم، على حد تعبيره، في تعزيز مكانة تاريخه الفني لدى محبيه.

وأضاف: "لو البعد هيخليني في القيمة والاحترام اللي أنتم شايلينه ليا، أنا عندي استعداد أعتزل حالا دلوقتي"، معربا عن اكتفائه بما قدمه خلال مسيرته.

وفي المناسبة نفسها، أشاد السيناريست مدحت العدل بموهبة محمد فؤاد، معربا عن ثقته بقدرته على العودة إلى الشاشة الكبيرة وتقديم عمل يحقق نجاحا، ومبديا ترحيبه بعودته إلى التمثيل.

من جانبه، أعرب فؤاد عن تقديره لمدحت العدل، الذي كان له دور في اكتشافه ممثلا، كما أبدى رغبته في أن تكون عودته السينمائية من خلال عمل يجمعهما.

وعلى الصعيد الغنائي، كشف فؤاد عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "البيت ساكت"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر. ولم يعلن الفنان قرارا نهائيا باعتزال الفن، بل ربط استعداده لهذه الخطوة بالحفاظ على مكانته لدى الجمهور، بالتزامن مع حديثه عن مشروعات غنائية جديدة.