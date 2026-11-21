خبرني - وجدت دراسة حديثة أن جزيئا ينتجه الجسم بشكل طبيعي قد يساعد في حماية البصر من الأضرار الناتجة عن ارتفاع سكر الدم، ما قد يمهد لاستراتيجيات جديدة للوقاية من اعتلال الشبكية السكري.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، فإن هذا الاعتلال يصيب أكثر من 22% من مرضى السكري حول العالم، ويحدث عندما يسبب ارتفاع السكر التهابا وتلفا في خلايا الشبكية العصبية والأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى فقدان دائم للبصر.

اختبار الببتيد Ac2-26

أجرى الدراسة فريق دولي من جامعة ساو باولو الفيدرالية في البرازيل وجامعة ساو باولو الحكومية في البرازيل وجامعة كولورادو أنشوتز في الولايات المتحدة. واختبر الباحثون الببتيد Ac2-26، وهو جزء من بروتين مضاد للالتهاب يسمى Annexin A1، على خلايا شبكية ونماذج ثلاثية الأبعاد تشبه الشبكية، جرى تطويرها من خلايا جذعية بشرية.

وأظهرت النتائج أن الببتيد:

- خفف الالتهاب.

- قلل الإجهاد التأكسدي.

- حافظ على وظيفة الميتوكوندريا المنتجة للطاقة.

- منع موت الخلايا العصبية المعرضة لارتفاع الغلوكوز.

وقالت الباحثة كريستياني جيل، من جامعة ساو باولو الفيدرالية، إن النتائج تظهر تأثيرا واقيا على الشبكية، وتقدم مؤشرا على استراتيجية جديدة للوقاية من المرض.

كيف يسبب السكري فقدان البصر؟

مع تقدم اعتلال الشبكية السكري، يخلق الالتهاب والإجهاد التأكسدي بيئة سامة تؤدي إلى موت الخلايا العصبية في الشبكية. ومع تفاقم الضرر، يحاول الجسم التعويض عبر تكوين أوعية دموية جديدة بشكل غير منتظم، لكنها تكون هشة وسريعة الانفجار، ما يسبب نزيفا ويزيد تدهور الرؤية.

وأوضح الباحث الأول رافائيل أندريه دا سيلفا أن الببتيد يثبط المسارات التي تحفز موت الخلايا، وهي آلية لا توفرها العلاجات الحالية، التي تستهدف عادة مرحلة متأخرة من المرض بعد حدوث الضرر العصبي.

أهمية الاكتشاف

قالت ناتاليا فيرغارا، مديرة مختبر التطور العيني والتقنيات الانتقالية في جامعة كولورادو أنشوتز، إن الأهم في الدراسة لم يكن فقط وصف تأثير الببتيد، بل تحديد مسار بيولوجي قادر على إيقاف التدهور وحماية الخلايا العصبية، ما قد يساعد في تطوير علاجات مستقبلية.

وأضافت أن التعاون بين الفريقين كان حاسما، إذ يمتلك الباحثون البرازيليون خبرة طويلة في دراسة Annexin A1 وAc2-26، بينما يركز المختبر الأمريكي على خلايا الشبكية البشرية والنماذج العضوية المصغرة. وأتاحت النماذج المصغرة للشبكية إعادة إنتاج جزء من التعقيد الخلوي والتنظيم الطبقي للشبكية البشرية في المختبر. ومن خلالها، اكتشف الباحثون أن الببتيد يرتبط بمستقبل يسمى FPR2، ليكبح جزيئات p38 وNOX4 المسؤولة عن إنتاج الجذور الحرة.

كما رصدت الدراسة دورا محوريا لخلايا مولر، التي تمتد عبر الشبكية وتلعب دورا في تغذيتها وحمايتها، لكنها عند تعرضها للضغط قد تدخل في حالة فرط استجابة، فتزيد الالتهاب وتسرع موت الخلايا العصبية. وقد ساعد Ac2-26 في كبح هذا التفاعل.

آفاق علاجية مستقبلية

قال الباحثون إن الاكتشاف يفتح الباب أمام تطوير علاجات موضعية يمكن استخدامها في المراحل المبكرة جدا من اعتلال الشبكية السكري، قبل أن يصبح التلف غير قابل للعكس.

وختمت جيل بالقول إن الدراسة قدمت للمرة الأولى جزيئا قادرا على وقف هذا التدمير الذاتي للخلايا في أنسجة بشرية، وهو ما قد يمهد لتجارب أوسع على الحيوانات والبشر خلال المرحلة المقبلة.