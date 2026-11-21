خبرني - تنقل أكثر من 26 ألف مسافر عبر جسر الملك الحسين "معبر الكرامة الفلسطيني" خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 41 مطلوبا للقضاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن الشرطة الفلسطينية السبت.

وبلغ عدد المغادرين من الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن خلال الأسبوع الماضي 13532 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 12870 مسافرا.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على 41 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم الأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.