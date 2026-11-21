خبرني - انخفضت بتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى أدنى مستوى لها في عامين، إذ أثارت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي قلق المستثمرين وضغطت على أصول أخرى عالية المخاطر.

وهبطت العملة 5.10 % إلى 55830 دولارا وهو أدنى مستوى منذ أيلول 2024. وتراجعت في وقت سابق 3.57% إلى 56813.68 دولار.

وتراجعت الجمعة إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ تموز.

واهتزت أسواق العملات المشفرة في الجلسات القليلة الماضية بفعل قلق على مدى أسابيع حيال ربحية الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الاقتراض والإجراءات التنظيمية المحتملة عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ومغادرة جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا لمنصبه.