خبرني - يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم لقصار القامة، مشاركته في بطولة كأس العالم، بلقاء نظيره الأرجنتيني يوم غد الأحد.

ويشارك منتخب قصار القامة، في هذه البطولة التي تقام مبارياتها في المغرب.

ويجري المنتخب تدريباته في المغرب، وسط أجواء حماسية وتركيز كبير، استعدادا لبدء مشواره في البطولة.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذا المحفل الرياضي الدولي تأكيدًا على أهمية حضور الأردن في البطولات العالمية، وإبراز قدرات الرياضيين من قصار القامة، وتعزيز مشاركتهم في المنافسات الرياضية على المستوى الدولي.

ويترأس البعثة المدير العام للمنتخب لؤي الصمادي، وتضم المدير الفني الكابتن عادل النظامي، ورئيسة اللجنة الفنية الدكتورة عرين المغربي، والناطق الإعلامي الأستاذ نضال البرماوي، ومدرب المنتخب الكابتن زياد الظواهرة، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني.

ويتطلع نشامى المنتخب إلى تقديم مستويات فنية متميزة خلال منافسات البطولة، وتمثيل الأردن بالصورة التي تليق بمكانته، في ظل ما يتمتع به اللاعبون من روح معنوية عالية وإصرار على تحقيق نتائج إيجابية.

وتحظى مشاركة المنتخب باهتمام ومساندة من محبيه ومتابعيه، الذين يتطلعون إلى أن تكون هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة كرة القدم لقصار القامة في الأردن، وفرصة لإبراز الطاقات الرياضية الوطنية على الساحة العالمية.