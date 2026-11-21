خبرني - في رسالة حملت لهجة حادة وواضحة رفضاً لخطاب الفرز والتشكيك بالولاء والانتماء، تساءل النائب محمد الظهراوي: من يوزّع صكوك الوطنية؟ مؤكداً أن الوطنية لا تُقاس بالأصول والمنابت، وأن خدمة الوطن لا تعرف جغرافيا أو عائلة أو عشيرة، وأن الأردنيين جميعاً شركاء في هذا الوطن، ولا يحق لأحد أن يحتكر الوطنية أو ينصّب نفسه حكماً على انتماء الآخرين.

وجاءت تصريحات الظهرواي بعد لقاءه نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي في أحد المقاهي في العاصمة عمان.

واعتبر أردنيون أن لقاء الظهراوي بالطيبي تطبيعا، بسبب عمل الأخير كنائب رئيس للكنيست، بحسب وصفهم.

وتاليا نص البوست:

من يوزّع صكوك الوطنية؟

لا أعرف ولا أعلم، وأنا أخدم محافظات الوطن وقراه من العقبة للهضبة ، ومن لا يصدّق فليزر مكتبي خلسةً يوم السبت، أو ليتبع من أطلب ومن أعطي في طلبات الأعراس.

ومن يعرف ما في نفوس الناس من ولاء وانتماء؟ كيف دخلتم إلى قلوب الناس؟ من يوزّع صكوك الوطنية ويتهم هذا بأنه منتمٍ أو غير منتمٍ، وطني أو غير وطني؟

مش عارف شو بقدّم عندك؟ من وين أصل هاض، ومن وين أصل هاض؟ همّك إنه محترم ولا مش محترم؟ همّك بشتغل للبلد وفي البلد أو ما بشتغل؟

يا رجل، رب الكون في عالي سماه بيقول: ﴿وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾.

ورسولنا الكريم بيقول: «دعوها فإنها منتنة».

شو بستفيد اللي بيفرّق بين الناس؟

جدتي من الرمثا، وجدتك من الرملة، وعيلة النابلسي من السلط، وعيلة السلطي من نابلس، وعيلة الشوبكي من الخليل، وعيلة الخليلي من جرش.

لعنة على كل من يفرّق بين الناس لزعزعة استقرارهم.

فش دين بيفرّق بين الناس، واللي ساكن غرب نهر النيل أخوه اللي شرق نهر النيل، واللي ساكن غرب نهر المسيسيبي أخوه اللي شرقه.

بكفي توزيع صكوك الوطنية

