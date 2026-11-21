خبرني – ناشدت أسرة المواطن الأردني المفقود شريف عيد عطا المساعيد وزارة الداخلية والجهات المختصة التدخل العاجل للمساعدة في التحقق من هوية شخص موجود في سوريا، تشتبه الأسرة بأنه ابنها الذي فقدت الاتصال به منذ نحو 9 سنوات، وسط معلومات تشير إلى وجوده في سجن صيدنايا ومعاناته من فقدان الذاكرة.

وبحسب مناشدة الأسرة، توجه والد شريف إلى سوريا بعد ورود معلومات عن شخص يُعتقد أنه ابنه المفقود، وتمكن من مقابلته، إلا أن التأكد بشكل قاطع من هويته يتطلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات صلة القرابة.

وأوضحت الأسرة أن إجراء الفحص في سوريا يواجه صعوبات، ما يستدعي تسهيل دخول الشخص المعني إلى الأردن لإجراء الفحوصات اللازمة والتحقق من هويته، مشيرة إلى وجود عقبات قانونية وإدارية تحول دون استكمال الإجراءات.

وأكدت الأسرة أن السنوات التسع الماضية كانت مليئة بالقلق والانتظار، وأن ظهور هذه المعلومات أعاد إليها الأمل في معرفة مصير ابنها، وإنهاء سنوات طويلة من الغموض والمعاناة.

وطالبت وزارة الداخلية والجهات الرسمية المعنية بالتدخل الإنساني العاجل، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجراء فحص الحمض النووي، بما يتيح التأكد من هوية الشخص المشتبه بأنه شريف المساعيد، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمّ شمل الأسرة في حال ثبوت هويته.

وتترقب الأسرة نتائج الجهود المبذولة للتحقق من هوية الشخص الموجود في سوريا، أملاً في أن تنتهي رحلة البحث التي استمرت نحو 9 سنوات، وأن يكون الشخص الذي وصلت إليه هو ابنها المفقود.