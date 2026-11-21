خبرني - نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بوفاة طبيب جراح يُدعى أحمد ماهر إثر توقّف مفاجئ في القلب بعد إجرائه عملية جراحية لمريض استغرقت خمس ساعات، مع الادعاء أن الحادثة حديثة وأن الطبيب فلسطيني.وجاء في نص الادعاء: “توفي جراح القلب الدكتور الفلسطيني الشاب أحمد ماهر إثر توقّف مفاجئ في القلب بعد أن أجرى عملية جراحية لمريض استغرقت خمس ساعات”.

وتبيّن أن الخبر قديم، يعود إلى تاريخ 24/1/2025، والطبيب مصري وليس فلسطيني. حيث توفي طبيب مصري وأخصائي جراحة القلب المفتوح في مستشفى معهد ناصر، أحمد ماهر منصور، بعد إجرائه عملية جراحية استمرّت خمس ساعات.

حيث نشرت قناة الجزيرة – مصر الخبر بتاريخ 24/1/2025، مشيرة إلى وفاة أخصائي جراحة القلب أحمد ماهر أثناء عمله بمعهد ناصر بعد إجرائه عملية جراحية دامت خمس ساعات.

كما نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجميع العاملين في وزارة الصحة المصرية، في بيان رسمي نُشر عبر منصة فيسبوك بتاريخ 24/1/2025، الطبيب وأخصائي جراحة القلب أحمد ماهر منصور في مستشفى معهد ناصر، الذي توفي نتيجة توقّف مفاجئ في عضلة القلب، وذلك بعد محاولات لإنعاش قلبه استمرّت لمدة ساعة.



وأوضحت وسائل إعلام عربية تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أنه عقب انتهائه من عمليات القلب المدرجة في جدول عمله، والتي استمرّت لأكثر من خمس ساعات متواصلة، شعر الطبيب بالإرهاق والتعب، وحاول غسل وجهه بالماء، إلا أنه سقط مغشيًا عليه وسط زملائه الأطباء، الذين سارعوا إلى إجراء محاولات إنعاش وإسعاف استمرّت ساعة كاملة دون جدوى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.