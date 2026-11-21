خبرني -شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية انخفاضاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، حيث تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً بين المواطنين، بمقدار 3 دنانير و60 قرشاً، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الذهب والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الصادرة صباح السبت 21 تشرين الثاني 2026، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 72.50 ديناراً، مقارنة مع 76.10 ديناراً في تسعيرة مساء الخميس 19 تشرين الثاني، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4.7%.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 بمقدار 4 دنانير، ليصل إلى 83.40 ديناراً، مقارنة مع 87.40 ديناراً، فيما تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 بمقدار 3 دنانير و10 قروش، ليبلغ 64.20 ديناراً، مقارنة مع 67.30 ديناراً.

وعلى صعيد أسعار الشراء من المواطنين، تراجع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 69.30 ديناراً، مقارنة مع 72.70 ديناراً، فيما انخفض سعر شراء عيار 24 إلى 79.70 ديناراً، وعيار 18 إلى 58.90 ديناراً.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب المحلية خلال فترة قصيرة، وسط متابعة المواطنين والمقبلين على الزواج والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، وما قد تشهده الأسعار من تغيرات خلال الأيام المقبلة.