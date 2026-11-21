خبرني - بدأت القوات الأمنية العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، جنوبي بغداد، لتسلّم المسؤوليات الأمنية من وحدات مرتبطة بكتائب حزب الله العراقية، بعد أيام من التوتر بين الحكومة والفصيل المسلح المقرب من إيران، على خلفية اتهامات له بالتورط في عمليات تهريب نفط كبّدت الدولة خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

وجاء الانتشار بموجب اتفاق يقضي باستبدال الألوية 45 و46 و47 من الحشد الشعبي، المرتبطة بالكتائب، بوحدات أمنية أخرى، وتكليف شرطة الطاقة بحماية خط أنابيب النفط المار بالمنطقة، إلى جانب إعادة فتح الطرق تمهيداً لعودة السكان النازحين.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت إجراء تحقيقات كشفت، بحسب مسؤولين، عن التلاعب بخطوط أنابيب النفط ووجود منشآت لتكريره في المنطقة. في المقابل، نفت كتائب حزب الله ضلوعها في عمليات التهريب، واتهمت السلطات بترويج معلومات مفبركة.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد وساطات شاركت فيها شخصيات سياسية عراقية وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، لتجنب مواجهة مسلحة بين القوات الحكومية والفصيل.

وتُعد جرف الصخر، الواقعة في محافظة بابل جنوبي بغداد، أحد أبرز معاقل كتائب حزب الله منذ عام 2014، عندما شاركت في استعادتها من تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية". وظلت المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام المدنيين، فيما لم يتمكن كثير من سكانها النازحين من العودة إلى منازلهم.

فما هي كتائب حزب الله العراقية، ومن يقودها، وما طبيعة علاقتها بإيران والدولة العراقية؟

النشأة والأهداف

ظهرت كتائب حزب الله العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأُعلن عن تأسيسها في أبريل/نيسان 2007، نتيجة اندماج عدد من الفصائل الشيعية المسلحة.

وكان أبو مهدي المهندس، واسمه الحقيقي جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، من أبرز مؤسسيها وقادتها، قبل مقتله في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير/كانون الثاني 2020، إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وتصف الكتائب نفسها بأنها "تشكيل جهادي إسلامي مقاوم"، وتتبنى مبدأ ولاية الفقيه، الذي يقوم عليه النظام السياسي الإيراني، وتعلن معارضتها للوجود العسكري الأمريكي والنفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وعلى الرغم من تشابه الاسم والتوجهات الأيديولوجية مع حزب الله اللبناني، فإن كتائب حزب الله العراقية تنظيم منفصل عنه، وإن كانت تربطهما علاقات وتعاون عسكري.

القيادة والعلاقة بإيران

يتولى أحمد محسن فرج الحميداوي، المعروف باسم "أبو حسين الحميداوي"، منصب الأمين العام للكتائب، التي لا تعلن تفاصيل هيكلها العسكري والتنظيمي بالكامل.

وتُصنّف الكتائب ضمن أبرز الفصائل العراقية المدعومة من إيران، وترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني، ولا سيما فيلق القدس.

وتتهم الولايات المتحدة طهران بتزويد الفصيل بالتمويل والأسلحة والتدريب، فضلاً عن دعم عملياته العسكرية، فيما لا تخفي الكتائب ارتباطها الأيديولوجي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفرضت واشنطن عقوبات على الحميداوي عام 2020، كما أدرجت الكتائب على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 2009، على خلفية هجمات استهدفت القوات الأمريكية والعراقية.

ما علاقتها بالحشد الشعبي؟

تُعد كتائب حزب الله جزءاً من قوات الحشد الشعبي، التي تشكلت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت لاحقاً مؤسسة أمنية رسمية تخضع قانونياً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وتضم الكتائب تشكيلات عسكرية ضمن الحشد، أبرزها الألوية 45 و46 و47، التي تمركزت في جرف الصخر قبل قرار إعادة الانتشار الأخير.

ورغم خضوع هذه التشكيلات رسمياً لمؤسسات الدولة، احتفظت الكتائب بقيادتها الخاصة وبقدر من الاستقلالية في قراراتها العسكرية، ودخلت في خلافات مع الحكومات العراقية بشأن الهجمات على القوات الأمريكية.

وللفصيل أيضاً حضور سياسي عبر حزب "حقوق"، الذي يرتبط به ويمتلك تمثيلاً في البرلمان العراقي.

أبرز العمليات العسكرية

برز اسم كتائب حزب الله خلال سنوات الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ اتهمتها واشنطن بتنفيذ هجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة على قواتها.

كما شارك مقاتلوها في الحرب السورية إلى جانب قوات الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أن يشاركوا في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، شنت الولايات المتحدة غارات على مواقع للكتائب في العراق وسوريا، رداً على هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية قرب كركوك وأسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وحمّلت واشنطن الفصيل مسؤوليته.

وعقب اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، أصبحت الكتائب من أبرز مكونات تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق"، الذي أعلن تنفيذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، فيما ردت واشنطن بضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالفصيل.

لماذا تمثل جرف الصخر أهمية للكتائب؟

تقع جرف الصخر في موقع استراتيجي بين بغداد ومحافظتي كربلاء والأنبار، وتمر بها منشآت وخطوط لنقل النفط، ما يمنحها أهمية أمنية واقتصادية.

ومنذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، احتفظت كتائب حزب الله بوجود عسكري واسع فيها، بينما بقيت المنطقة مغلقة إلى حد كبير، وتعذرت عودة أعداد كبيرة من سكانها.

وأعادت اتهامات تهريب النفط المنطقة إلى واجهة الخلافات بين الحكومة والفصيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قبل التوصل إلى اتفاق لإعادة انتشار القوات.

ورغم بدء تنفيذ الاتفاق، لم يتضح بعد موعد اكتمال انتقال وحدات الكتائب من المنطقة، أو مدى استمرار نفوذها فيها بعد تسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات الجديدة.