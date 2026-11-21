خبرني - لماذا قد تثير بضع ثوان من التصفيق عند هبوط الطائرة في مطار الوصول ردود فعل قوية على نحو غير متوقع لدى البعض، وما الأسباب التي يرى علماء النفس أنها تقف وراء هذه العادة؟

تعرضت لانتقادات بسبب أمور كثيرة على مدار عشرين عاماً بصفتي صحفية متخصصة في تغطية شؤون السفر، لكنني لم أتوقع إطلاقاً أن أثير موجة من الغضب على الإنترنت لمجرد اعترافي بأنني من بين أولئك الذين يستمتعون بالتصفيق عند هبوط الطائرة.

أعترف أنني كنت أدرك أنني أثير الجدل عندما كتبت ذلك، فالتصفيق عند هبوط الطائرة إحدى تلك العادات الغريبة المرتبطة بالسفر، التي يبدو أنها تثير انقساماً في الآراء، وقد أثار فضولي أن أكتشف مدى ما يشعر به الناس تجاهها، واتضح أن هذه المشاعر قوية للغاية بالفعل.

اعتبر بعض المتابعين لي أن هذه العادة تنطوي على قدر من اللطف والجاذبية، في حين أصيب آخرون باستياء شديد، ووصل الأمر بأحدهم إلى حد الشعور بالإهانة من اعترافي بذلك، فأعلن وبأسلوب فظ إلى حد ما أنه سيلغي متابعتي.

في عائلتنا، تحول التصفيق عند هبوط الطائرة إلى ما يشبه الطقس العائلي المتكرر، فعندما تهبط الطائرة، يبدأ أحد ابنيَّ التوأمين، البالغين من العمر 12 عاماً، بالتصفيق، ثم ينضم إليه شقيقه، وأحياناً يمتد التصفيق ليشمل المقصورة بأكملها، في حين تكتفي شقيقتهما الكبرى عادة بتقليب عينيها تعبيراً عن عدم استحسانها، ثم تنتهي هي الأخرى بالمشاركة في التصفيق، وينطبق الأمر نفسه عليّ.

أصبح هذا التصرف تقليداً صغيراً ومبهجاً نمارسه خلال العطلات، ومزحة خاصة تجمعني بأطفالي، ومع اقتراب الصبيين من سنوات المراهقة، فإنني أرحب بأي فرصة تسهم في رسم الابتسامة على وجهيهما.

بيد أن ما يثير اهتمامي هو معرفة الأسباب التي تجعل هذه العادة، التي تبدو غير مؤذية، تثير ردود فعل متباينة إلى هذا الحد، فالسفر جواًً يشهد العديد من السلوكيات التي تتسبب فعلياً في إزعاج الركاب الآخرين، بدءاً من إمالة المقاعد إلى الخلف بما يتعدى على المساحة الشخصية للراكب الجالس خلفها، وصولاً إلى عرقلة حركة الآخرين عند سير استلام الأمتعة، وفي مقابل هذه التصرفات، لا يتجاوز التصفيق عند الهبوط، في العادة، بضع ثوان من الضجيج.

فلماذا لا يقتصر رد الفعل تجاهه على الشعور بالانزعاج، بل يمتد ليشمل الحرج والسخرية، وحتى إصدار أحكام بمدى خبرة الشخص في السفر؟

كشف استطلاع رأي أجرته شركة الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة "ويز آير" عام 2025، شمل 4500 مسافر و150 من أفراد أطقم الطائرات، عن وجود تفاوت لافت في عادات التصفيق عند هبوط الطائرة، فمن بين المسافرين الذين لا تتجاوز رحلاتهم الجوية مرة واحدة سنوياً، أفاد 70 في المئة بأنهم يصفقون، مقارنة بنحو 40 في المئة من المسافرين الذين تتجاوز رحلاتهم السنوية 10 رحلات.

كما تباينت أسباب التصفيق، فبحسب استطلاع الرأي، كان المسافرون في أوروبا الوسطى والشرقية أكثر ميلاً إلى ربط التصفيق بالشعور بالارتياح نتيجة الهبوط بسلام، في حين تحدث المسافرون في أوروبا الغربية بدرجة أكبر عما وصفوه بأنه تعبير عن تقدير الجهود التي يبذلها طاقم الطائرة.

ويرى عالم النفس، روب ستيوارت، أن أحد التفسيرات المحتملة للتصفيق عند الهبوط يكمن في التجربة العاطفية المرتبطة بالطيران ذاته، فعلى الرغم من أن السفر جواً يمثل أمراً اعتيادياً لملايين الأشخاص، لا يزال بعض المسافرين يشعرون بالقلق إزاءه، وبالنسبة لهؤلاء المسافرين، فإن الوصول إلى الأرض بسلام قد يولّد شعوراً حقيقياً بالارتياح، الأمر الذي يجدون في التصفيق وسيلة للتعبير عنه.

بيد أن ستيوارت يرى أن هناك آلية نفسية أخرى تسهم في تفسير سبب انتشار التصفيق بين ركاب الطائرة، ويقول: "باعتبارنا كائنات اجتماعية، نادراً نرغب في مخالفة السلوك السائد، ولذلك نرى الآخرين ينضمون إلى التصفيق مدفوعين بهذا السبب".

ويطلق علماء النفس على هذه الظاهرة مصطلح "الدليل الاجتماعي"، ويقصد بها أننا عندما نشاهد الآخرين يقومون بتصرف معين، فإننا نفسر سلوكهم باعتباره مؤشراً يدفعنا إلى القيام بالتصرف نفسه، لذا في استطلاع رأي "ويز آير"، ذكر واحد من كل خمسة مشاركين أنهم صفقوا لمجرد أن آخرين يفعلون ذلك.

ونجح أحد المتابعين لي على منصة إنستغرام في التعبير عن هذه الفكرة بدقة، قائلاً: "أنا لا أبادر بالتصفيق، لكنني أشارك فيه دائماً، وأراه تصرفاً لطيفاً أيضاً، نحن بحاجة إلى مزيد من اللحظات الجماعية التي نعبّر فيها عن الامتنان".

ليس الجميع يصفقون بدافع الشعور بالارتياح أو الامتثال لسلوك الآخرين، فبالنسبة للبعض، يمثل هبوط الطائرة بداية عطلة طال انتظارها أو لقاء متجدداً مع أشخاص عزيزين عليهم، أما آخرون، مثل أبنائي، فيستمتعون بهذه اللحظة في حد ذاتها، أو بردود الفعل التي تثيرها.

والسؤال إذا كان التصفيق قادراً على توحيد الركاب، فلماذا يثير مثل هذا القدر من الاستياء لدى آخرين؟

ينتمي ويليام بيلزبري، مهندس طيران وطيار خاص، بقوة إلى معسكر المعارضين للتصفيق، إذ كتب تعليقاً على منشوري قائلاً: "هل تصفقون بعد تلقي خدمة جيدة لدى طبيب الأسنان أو الطبيب، أو على متن عبّارة؟ أو في متجر كبير؟ أو في مقهى؟ توقفوا عن فعل ذلك".

ويعكس اعتراضه حجة شائعة، مفادها أن الطيارين مهنيون مدرَّبون، وأن ضمان هبوط الطائرة بسلام هو تحديداً المهمة التي يتقاضون أجورهم مقابل تنفيذها.

وتتبنى نيكولا جاريت، وهي من المسافرين جواً بانتظام على الرحلات الدولية، موقفاً لا يقل صرامة، إذ كتبت: "أكره هذا التصرف بشدة. فأنا اعتبر احترافية الطيار أمراً مسلّماً به، وأرى في التصفيق تصرفاً ينطوي على قدر كبير من التعالي والاستعلاء".

كما تربط هذه الممارسة بجنسيات معينة وبمسافرين أقل خبرة في السفر، وهو ما يضيف بُعداً آخر إلى النقاش، يتعلق بإذا كان التصفيق عند هبوط الطائرة قد تحول إلى معيار يُستخدم للحكم على مدى رقي المسافر أو خبرته، وفقاً للتصورات السائدة عنه.

بيد أن مارثا نيوسون، عالمة السلوك والأستاذة المشاركة في علم النفس بجامعة غرينتش في المملكة المتحدة، تشير إلى أن الشعور بعدم الارتياح قد يكون أقل ارتباطاً بالتصرف ذاته، وأكثر ارتباطاً بالضغط الاجتماعي الذي تخلقه.

وتضيف أنه في الطائرة، حيث يكون الركاب معاً في مساحة مشتركة، قد يبدو التصفيق لبعضهم "مبالغاً فيه"، في حين يجعل أولئك الذين لا يشاركون فيه يبدون وكأنهم يفتقرون إلى الامتنان، وترى أن هذا الشعور بعدم الارتياح قد لا يكون مرتبطاً بقلة الكياسة بقدر ارتباطه بـ"المحظورات الاجتماعية، والامتثال للمعايير السائدة، والحرج بالإنابة عن الآخرين".

ويعد هذا تناقضاً، فبالنسبة إلى الذين يشاركون في التصفيق، قد تخلق هذه الممارسة شعوراً عابراً بالانتماء إلى جماعة مشتركة، أما الذين يعارضونها، فقد يعزز امتناعهم عن المشاركة تصورهم الخاص بشأن السلوك الذي ينبغي أن يتحلى به المسافر المتمرس، وعلى الرغم من ذلك، كما تلاحظ نيوسون: "قد يكون إصدار الأحكام على الذين يصفقون بصوت مرتفع هو في حد ذاته الانتهاك الأكبر لقواعد اللياقة".

بالطبع يكون أكثر الأشخاص الذين يتعرضون لمشهد التصفيق عند هبوط الطائرة بصورة متكررة ليسوا بالضرورة الركاب، بل أفراد طاقم الطائرة.

فوفقاً لاستطلاع رأي "ويز آير"، أعرب ما يقرب من ثُلثي أفراد طاقم الطائرات الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن التصفيق أصبح أقل شيوعاً، على الرغم من أنهم أفادوا بسماعه بوتيرة أكبر عقب الرحلات غير المعتادة أو تلك التي شهدت اضطرابات جوية.

بيد أن ممارسة التصفيق لا تثير انزعاج جميع أفراد طاقم الطائرة، فأحد المضيفين، طلب عدم الكشف عن هويته، ينظر إليها باعتبارها تعبيراً بسيطاً عن الامتنان للطيارين، تقديراً لنجاحهم في إيصال الركاب إلى وجهتهم بأمان.

وكتب قائلاً: "لا أعرف متى أصبح التصفيق بعد الهبوط أمراً مبتذلاً أو فاقداً للكياسة، أراه تقليداً صغيراً جميلاً يعيد إلى الأذهان زمناً كان السفر فيه ينطوي على قدر من الرقي والتميز".

كما أدلى باعتراف لافت، قائلاً: "أحياناً، أجلس على أحد المقاعد المخصصة لأفراد الطاقم، حيث لا يستطيع أحد رؤيتي، وأبدأ التصفيق بنفسي".

وأكثر ما يثير اهتمامي هو حجم الدلالات التي يبدو أننا نستخلصها من سلوك لا يستغرق سوى بضع ثوان، فقد أمضيت عقدين من الزمن في السفر بحكم عملي، ومع ذلك، يبدو أن حماسي للتصفيق عند هبوط الطائرة لا يزال كافياً لتصنيفي ضمن المسافرين الذين يثيرون الازعاج.

وعلى الرغم من أنني أتفهم الأسباب التي قد تدفع بعض الركاب إلى اعتبار هذا التصرف مزعجاً، فإنني لا أملك إلا أن أبتسم عندما يبدأ أحد ابنيَّ بالتصفيق، ثم ينضم إليه شقيقه، وينتشر صوت التصفيق في أرجاء المقصورة.

وربما أيضاً ستواصل ابنتي تقليب عينيها تعبيراً عن استيائها، لكنني أظن أنها ستشارك في التصفيق على أي حال في النهاية.