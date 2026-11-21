خبرني - حققت لعبة GTA 6(جي تي اي 6) مبيعات تجزئة قياسية في يومها الكامل الأول بعد الإصدار، إذ بلغت 3.8 مليارات دولار (2.9 مليار جنيه إسترليني)، لتسجل أكبر إطلاق ترفيهي في التاريخ.

وقالت شركة "تيك-تو"، المالكة لشركة "روكستار غيمز"، الجمعة، إن الأرقام تستند إلى تقديرات حتى نهاية الخميس، وتمثل رقماً قياسياً في "الترفيه عبر أي وسيط". وأضافت أن الشركة باعت مسبقاً 32.5 مليون نسخة من اللعبة.

وللمقارنة، حقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد"، وهو الفيلم الأعلى إيراداً هذا العام حتى الآن، 2.5 مليار دولار (1.8 مليار جنيه إسترليني) خلال فترة عرضه الكاملة في دور السينما.

وقالت شركة "كلاودفلير" المتخصصة في البنية التحتية للإنترنت في وقت سابق إن تنزيلات اللعبة على أجهزة "بلايستيشن 5" في المملكة المتحدة بلغت ذروتها عند 8.6 أضعاف مستوياتها المعتادة وقت الإطلاق.

وشهدت نيوزيلندا، حيث أصبحت اللعبة متاحة أولاً، ارتفاعاً في التنزيلات إلى 14.8 ضعفاً قبل موعد الإطلاق بأربع ساعات، ما يشير إلى أن بعض اللاعبين غيّروا إعدادات مناطقهم للحصول على اللعبة مبكراً.

وفي أولى النتائج التي رصدتها "كلاودفلير" منذ إطلاق اللعبة، سجلت الشركة أيضاً ارتفاعاً كبيراً في حركة المرور إلى خدمات "روكستار" عبر الإنترنت. وبلغ الارتفاع ذروته عند 11.2 ضعف المستويات المعتادة في أستراليا، و9.3 أضعافها على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي أوروبا، كان الاهتمام باللعبة قوياً على نحو خاص في المملكة المتحدة، حيث بلغ سبعة أضعاف مستوياته المعتادة، مقارنة بـ5.3 أضعاف في فرنسا وألمانيا.

وتحطم هذه الأرقام، الرقم القياسي للعبة السابقة "غراند ثفت أوتو 5"، التي صدرت قبل 13 عاماً. وكانت اللعبة قد سجلت أفضل مبيعات في أسبوع الافتتاح في تاريخ ألعاب الفيديو، محققة 1.15 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني) في خمسة أيام فقط.

وهذه أحدث إصدارات سلسلة ألعاب محاكاة الجريمة التي تطورها "روكستار" منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وأصبحت من أكثر الألعاب شعبية في التاريخ.

وتقدم السلسلة في جوهرها رؤية ساخرة للحلم الأمريكي، إذ تضع اللاعبين في أدوار مجرمين محترفين في "ليونيدا"، الولاية المستوحاة من فلوريدا في اللعبة.

وتتمحور اللعبة الجديدة حول شخصيتين: لوسيا وشريكها جيسون، وهما مجرمان صغيران.

وتشير التقديرات إلى أن تطوير "جي تي اي 6 - GTA 6" كلّف أكثر من مليار دولار، ما يجعلها أغلى لعبة فيديو في التاريخ.

وقالت شركة الأبحاث "سينسر تاور" إن "جي تي اي 6" ستكون شديدة الشعبية إلى حد أنها ستقلل الوقت الذي يقضيه اللاعبون في ألعاب أخرى مخصصة للاعب واحد بنسبة 10 في المئة.

وأضافت الشركة أن تقديراتها تستند إلى بيانات إيصالات مرسلة عبر البريد الإلكتروني، ومصادر إحصائية أخرى تتعقب ملايين الأشخاص يومياً. كما تتابع الملفات الشخصية العلنية على منصات الألعاب الكبرى، مثل "بلايستيشن" و"إكس بوكس"، حيث تتوفر "جي تي اي 6".

وقالت "سينسر تاور" إن نحو ثلاثة أرباع مبيعات اللعبة كانت على "بلايستيشن 5"، والبقية على "إكس بوكس".

وتتوقع شركة "نيكو بارتنرز" لأبحاث سوق الألعاب أن تتجاوز مبيعات "جي تي اي 6" ثلاثة مليارات دولار عالمياً هذا العام.

وسيضعها ذلك بين الإصدارات الترفيهية الأعلى إيراداً على الإطلاق، لكن سيظل أمامها طريق طويل لتضاهي فيلم "ذهب مع الريح" الصادر عام 1939، الذي قُدرت إيراداته بنحو 4.5 مليارات دولار (3.44 مليارات جنيه إسترليني) بعد احتساب التضخم.

ومن المتوقع أن تحقق "روكستار" إيرادات أكبر من "جي تي اي 6" خلال السنوات المقبلة.

ولم تعلن الشركة، ومقرها نيويورك، بعد موعد إصدار اللعبة لأجهزة الكمبيوتر، كما لم تحدد موعداً لإطلاق طور اللعب الجماعي، الذي سيتيح للاعبين التفاعل مع آخرين وتنفيذ مهمات عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه إذا كانت لعبة "جي تي اي 5" الصادرة عام 2013 مؤشراً، فسيضيف طور اللعب الجماعي عشرات الساعات من اللعب، وسيحقق مزيداً من الإيرادات لـ"روكستار"، إذ ينفق اللاعبون أموالاً حقيقية على العقارات والسيارات وغيرها من المزايا داخل اللعبة.

وتزايد ترقب اللعبة الضخمة مع التأجيلات المتكررة، بعد انتظار دام 13 عاماً.

ووصف بعض المراجعين "جي تي اي 6" بأنها واحدة من أكثر تجارب الألعاب إبهاراً على الإطلاق. ووصفها موقع "آي جي إن" المتخصص في أخبار الترفيه بأنها تحفة فنية "مصممة بإتقان لا يساوم".

ومع صدور لعبة "جي تي اي 6"، في منتصف ليل الخميس وفقاً لمناطق زمنية مختلفة، سهر كثير من اللاعبين طوال الليل، فيما أخذ بعضهم اليوم التالي إجازة للعب.

وحطم الإطلاق الرقم القياسي لحركة الإنترنت المسائية لدى شركة "فيرجن ميديا أو تو"، مع اندفاع اللاعبين لتثبيت ملف اللعبة الضخم، الذي يبلغ حجمه 212 غيغابايت، على أجهزة الألعاب.

وأدى المحتوى المصوّر في اللعبة إلى خضوعها للرقابة في اليابان، كما أنها، مثل إصدارات سابقة من سلسلة "جي تي اي - GTA"، غير معتمدة للبيع في بر الصين الرئيسي.

كما ذكّرت إدارات الشرطة الأمريكيين بأن سباقات الشوارع وسرقة السيارات والعنف المسلح تظل جرائم في الحياة الواقعية، مع بلوغ الحماس ذروته في الولايات المتحدة.