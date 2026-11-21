لم تكن حكاية أبي القاسم الطنبوري مع حذائه البالي مجرد طرفة تراثية عن تاجر بخيل، بل كانت توصيفا مبكرا لما يمكن تسميته اليوم بـ «متلازمة الطنبوري»؛ تلك الحالة التي يدمن فيها المرء الحلول الترقيعية هرباً من كلفة التغيير الجذري. فكما ظلّ الطنبوري يرقّع حذاءه لسبع سنوات، ويكرر محاولاته اليائسة للتخلص منه لسبع مثلها، بإلقائه بعيدا لكنه كان يعود إليه كل مرة، تجد بعض حكومات الدول النامية نفسها عالقةً في دوامة من الخسائر المتلاحقة كلما ظنّت أنها اقتربت من الخلاص من امراضها الاقتصادية.

ويبدو أن هذا النمط قد استنسخ نفسه في اقتصادات الدول، ربما منذ عقود، وذلك عندما تصبح حكاية الطنبوري متلازمة وحكاية للدول التي لا تغادر ردهات صندوق النقد الدولي، وحينما تتحول برامج الصندوق التمويلية في بعض الدول من كونها علاجا إسعافيا مؤقتا، إلى متلازمة من الاعتمادية المزمنة.

عادة، تبدأ ملامح هذه المتلازمة وأعراضها بأزمة سيولة خانقة أو عجز متفاقم في الموازنة، فتهرع الحكومات إلى الصندوق بحثا عن طوق نجاة سريع وعلاج يخفف آلام اقتصاداتها. فتبدأ رحلة العلاج بوصفة من المسكنات المالية لتجنب الجراحة الاقتصادية المؤلمة. وبدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي أو إصلاح المنظومة الضريبية وضبط الهدر، تُستدعى «رقعةٌ» مالية جديدة؛ قرض جديد يسدّ فجوة لم يردمها القرض الأول بشروط تقشّف جديدة تُرحّل العبء إلى جيب المواطن عبر رفع الدعم وزيادة الضرائب.

ومع كل برنامج جديد، تتضاعف كلفة المتلازمة؛ فالقرض الذي كان يُفترض أن يحقق التعافي، صار يجرّ وراءه أعباء خدمة دَيْن تلتهم الحصة الكبرى من الإيرادات العامة، وتنهك العملة المحلية، وتدفع الدولة للعودة مجددا إلى طاولة التفاوض طلبا لبرنامج آخر؛ تماما كما كان حذاء الطنبوري يعود إلى عتبة داره كلما ألقاه في النهر أو فوق السطح.

من الإنصاف الاقرار بأنه لا يتوجب تحميل صندوق النقد الدولي وزر كل هذا، فهو مؤسسة تمويلية تضع شروطها لضمان استرداد أموالها، بل للعقلية التي تتعامل مع هذه القروض بوصفها غاية لا وسيلة، وتستمر في تأجيل الإصلاح الحقيقي خوفاً من تحمل كلفته السياسية والاجتماعية الآنية، لتدفع لاحقاً بدل ذلك ثمنا اقتصاديا مضاعفا كان بالإمكان تلافيه.

ما يسر في حكاية أبي القاسم أنه قد أدرك، في نهاية المطاف، أن الخلاص من أزمته لا يكون بإخفاء الحذاء أو التحايل على ما جره عليه من عقوبات وغرامات متلاحقة تجاوزت أضعاف ثمن حذاءٍ جديد، بل بتبرؤه منه أمام القاضي وتعهده بالتخلي عنه دونما رجعة. وربما هذا هو الحل بالنسبة للاقتصادات العالقة بهذه المتلازمة وحلفتها المفرغة؛ فلن تتمكن من أن تبرأ من «متلازمة الطنبوري» ما لم تنفض يدها من سياسة الترقيع المالي، وتخوض غمار الإصلاح نحو الإنتاج والتنمية، والشفافية، والاعتماد على الذات.

وما يسر أيضا هو إعلان مصر مؤخراً على لسان رئيس وزرائها عن اعتزامها عدم تجديد برنامجها مع الصندوق والذي ينتهي في نهاية هذا العام . حيث ينظر إليه على أنه يمثل خطوة جادة لإعلان تماثل الاقتصاد المصري للشفاء من هذه المتلازمة وتبني وصفة علاجية مصرية الصنع، يؤمل أن تقوده إلى التعافي التام والنجاح في اختبار الإنتاج والنمو المستدام والازدهار وإلى التخلص من حذاء الديون

