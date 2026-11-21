لتفكيك كلفة مشاريع البنية التحتية المائية الضخمة (التحلية والنقل لمسافات طويلة) بمنهجية هندسية واقتصادية بحتة، يجب فصل مكونات المشروع إلى وحدات قياس معيارية تُستخدم عالمياً لتقييم الجدوى، بدلاً من دمجها في رقم إجمالي واحد أو قسمة الكلفة الكلية على طول المسار فحسب.

وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة في قطاع المياه والمنظمات الدولية (مثل البنك الدولي والجمعية الدولية لتحلية المياه IDA)، تنقسم كلفة مشروع مثل الناقل الوطني الأردني (بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً، ومسار 450 كم من العقبة إلى عمان، ورفع رأسي يتجاوز 1,000 متر فوق سطح البحر) إلى أربعة بنود رئيسية:

أولاً: التفكيك الهندسي والمالي لمكونات الكلفة الرأسمالية (CAPEX)

في المشاريع المماثلة عالمياً، تتوزع الكلفة الرأسمالية (الإنشائية) وفق النسب التقريبية التالية:

1. محطة التحلية والمآخذ البحرية (حوالي 30% - 35% من الكلفة):

المعيار العالمي لإنشاء محطات التحلية بتقنية التناضح العكسي (SWRO) ذات السعات الضخمة (حوالي 820 ألف متر مكعب يومياً في هذه الحالة) يتراوح بين 1,200 إلى 1,600 دولار لكل متر مكعب من السعة اليومية. وبحساب بسيط، فإن إنشاء المحطة ومآخذ المياه العميقة وأنظمة المعالجة الأولية والتخلص من المحلول الملحي (Brine) يكلف وحدها ما بين 1.0 إلى 1.3 مليار دولار.

2. خط الأنابيب والأعمال المدنية (حوالي 35% - 40% من الكلفة):

الأنابيب المستخدمة هنا ليست أنابيب توزيع عادية، بل هي أنابيب فولاذية مبطنة بالإسمنت أو الإيبوكسي بأقطار كبيرة (تتراوح بين 1.6 إلى 2.2 متر) وبسماكات جدار عالية لتحمل ضغوط التشغيل التي قد تصل إلى أكثر من 60 - 80 بار في مناطق الرفع. عالمياً، تتراوح كلفة توريد ومد ولحام وعزل هذه الأنابيب مع أعمال الحفر الصخري وتأمين المسار بين 3,000 إلى 4,500 دولار للمتر الطولي، أي ما يعادل 1.35 إلى 2.0 مليار دولار لمسافة 450 كم.

3. محطات الضخ والرفع العمودي (حوالي 15% - 20% من الكلفة):

نقل المياه أفقياً أقل كلفة بكثير من رفعها عمودياً. رفع 300 مليون متر مكعب من مستوى سطح البحر في العقبة إلى ارتفاع يزيد عن 1,000 متر في عمان يعادل طاقة وضع هائلة تتطلب إنشاء سلسلة من محطات الضخ العملاقة، ومطارق مائية (Surge Vessels) لحماية الخط من الانفجار عند انقطاع الكهرباء، وخزانات موازنة استراتيجية. وتقدر كلفة هذه المنظومة بـ 600 إلى 800 مليون دولار.

4. البنية التحتية للطاقة، التمويل، والمخاطر (حوالي 15% - 20% من الكلفة):

تشمل خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، محطات الطاقة المتجددة المخصصة، تكاليف الاستشارات الهندسية، التأمين، وفوائد التمويل أثناء فترة الإنشاء (IDC) التي تمتد لـ 4 - 5 سنوات، وهي مرتفعة في الأسواق العالمية.

ثانياً: مقارنة معيارية مع مشاريع إقليمية وعالمية مماثلة

للحكم على مدى منطقية هذه الأرقام، يمكن مقارنتها بمشاريع نفذت أو قيد التنفيذ في المنطقة والعالم، مع مراعاة الفروقات الجوهرية في (وجود محطة تحلية من عدمه، الرفع العمودي، وتاريخ التنفيذ):

Bullet خط نقل مياه الجبيل - الرياض (السعودية)

يمتد لمسافة تقارب 460 كم بسعة 300 - 400 مليون م³/سنوياً ورفع رأسي بنحو 600 متر. بلغت كلفته الإجمالية التقريبية 3.5 - 4.0 مليار دولار (لخطوط النقل ومحطات الضخ في التوسعات الحديثة)، والفارق الفني المؤثر أنه لا يشمل كلفة إنشاء محطات التحلية نفسها في الجبيل، كما أن التضاريس صحراوية منبسطة نسبياً مقارنة بأخدود وادي عربة.

Bullet مشروع النهر الصناعي المرحلة الأولى (ليبيا):

يمتد لمسافة تقارب 1,600 كم بسعة 700 مليون م³/سنوياً، وبانسياب طبيعي في أغلبه، وبلغت كلفته الإجمالية التقريبية 3.3 مليار دولار (بأسعار الثمانينيات والتسعينيات). الفروقات الفنية المؤثرة أنه نُفذ قبل 30 عاماً (تضخم هائل في أسعار الحديد والطاقة منذ ذلك الحين)، ويعتمد على مياه جوفية (لا تحلية) وانسياب بالجاذبية.

Bullet مشروع نقل المياه من الجنوب للشمال - الخط الأوسط (الصين): يمتد لمسافة 1,432 كم بسعة 9.5 مليار م³/سنوياً، وبانسياب طبيعي عبر قنوات مفتوحة وأنفاق، وبلغت كلفته الإجمالية التقريبية 33 مليار دولار (للمرحلة الأولى فقط)، رغم أنه قنوات مفتوحة وليست أنابيب فولاذية مضغوطة، ولا يشمل تحلية مياه بحر.

Bullet مشروع تحلية ونقل مياه كارلسباد

Carlsbad (أمريكا - كاليفورنيا): يمتد لمسافة 16 كم فقط بسعة 70 مليون م³/سنوياً ورفع منخفض، وبلغت كلفته الإجمالية التقريبية 1.0 مليار دولار، رغم أن سعته تعادل أقل من ربع سعة الناقل الوطني الأردني، وخط أنابيبه قصير جداً (16 كم مقابل 450 كم).

Bullet ناقل المياه الوطني - تحلية ونقل (المغرب -

الدار البيضاء - مراكش / أو المشاريع المندمجة): يمتد لمسافة 200 - 300 كم بسعة 200 - 300 مليون م³/سنوياً، وبلغت كلفته الإجمالية التقريبية 1.5 - 2.5 مليار دولار (حسب كل مشروع) نظراً لمسافاته الأقصر وارتفاعاته الطبوغرافية الأقل حدة من الصعود من سطح البحر إلى هضبة عمان.

ثالثاً: العوامل الخفية التي ترفع أو تخفض كلفة هذا النوع من المشاريع (نظام BOT)

عندما يُطرح مشروع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، يظهر فرق كبير بين الكلفة الرأسمالية المباشرة (CAPEX) وإجمالي الالتزامات المالية على مدى عمر المشروع (25 - 30 عاماً):

1. مخاطر التمويل والعملة (Country Risk Premium): المستثمر الدولي الذي يضع مليارات الدولارات في مشروع يسترد أمواله فيه على مدى 25 عاماً، يضيف هامش مخاطرة (Risk Premium) على سعر الفائدة لتغطية مخاطر التضخم، تقلبات أسعار الطاقة، أو تأخر السداد، وهو ما يرفع الرقم التعاقدي الإجمالي مقارنة بمشروع تموله الدولة نقداً من خزينتها مباشرة.

2. معامل استهلاك الطاقة (Specific Energy Consumption): في التحلية والرفع العمودي، تمثل الكهرباء حوالي 40% إلى 50% من كلفة المتر المكعب الواحد. تحلية المتر المكعب تستهلك نحو 3.2 إلى 3.5 كيلوواط/ساعة، بينما يستهلك رفعه لارتفاع 1,000 متر وضخه لمسافة 450 كم نحو 3.5 إلى 4.0 كيلوواط/ساعة إضافية. هذا يعني أن المشروع يستهلك طاقة تعادل ضعف استهلاك محطات التحلية الساحلية العادية، مما يفرض استثماراً رأسمالياً ضخماً في البنية التحتية الكهربائية لضمان استقرار الشبكة الوطنية.

الخلاصة التحليلية:

من منظور هندسي بحت، إذا كانت الكلفة الرأسمالية الفعلية للإنشاء (CAPEX) تدور في فلك 3.5 إلى 4.2 مليار دولار، فإنها تقع ضمن النطاق السعري العالمي المقبول لمشروع يجمع بين (محطة تحلية كبرى + خط أنابيب مضغوط بطول 450 كم + رفع عمودي بـ 1000 متر + محطات طاقة)، خاصة في ظل تضخم أسعار المعادن والتمويل بعد عام 2022.

أما إذا تجاوزت الكلفة الرأسمالية المباشرة (دون فوائد التشغيل والتمويل لـ 25 عاماً) حاجز الـ 5 إلى 6 مليارات دولار، فإن ذلك يمثل انحرافاً سعرياً كبيراً عن المعايير الهندسية الدولية يستوجب مراجعة دقيقة لبنود التسعير وتكاليف التمويل والوساطة.

المراجع والمصادر الفنية المعتمدة في التفكيك:

Bullet معايير التحلية والطاقة (SWRO & Specific Energy): بيانات وتقارير الجمعية الدولية لتحلية المياه (IDA)، ومنصة Global Water Intelligence (GWI) لتتبع كلف المحطات عالمياً، ودراسات البنك الدولي (World Bank) حول اقتصاديات التحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تقرير Beyond Scarcity).

Bullet معايير التمويل وعقود الشراكة (BOT & CAPEX): إرشادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الخاصة بتمويل مشاريع المياه الكبرى وتقدير علاوات المخاطر وفوائد الإنشاء (IDC).

Bullet بيانات المشاريع المقارنة والوطنية: تقارير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية (SWCC) لخط الجبيل - الرياض، وسجلات هيئة مياه مقاطعة سان دييغو (SDCWA) لمشروع كارلسباد الأمريكي، والتقارير الهندسية لمشروع النهر الصناعي الليبي، ومشروع نقل المياه الصيني (SNWDP)، ومخططات وزارة التجهيز والماء المغربية، بالإضافة إلى الوثائق والمواصفات الفنية المعلنة من وزارة المياه والري الأردنية حول مشروع الناقل الوطني (العقبة - عمان).

الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي