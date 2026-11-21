خبرني - يدفع مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من أن قواتهم قد تواجه أعباء تفوق طاقتها إذا استمر الجمود حتى العام الجديد، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأبلغت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، مسؤولين أميركيين بأن الأعباء التي تتحملها القوات جراء استمرار الحشد العسكري إلى ما بعد نهاية ديسمبر قد تضعف جاهزيتها، بحسب 3 أشخاص مطلعين على الأمر، بينهم مسؤولون أميركيون.

كما ذكر أحد المطلعين على الأمر بأن "سنتكوم تبلغ الإدارة بأن الوقت ينفد، وأنها تستنزف الأموال والجاهزية"، بما في ذلك الجاهزية للتصدي لتهديدات أخرى حول العالم، في وقت يوشك فيه الانتشار العسكري الواسع في مواجهة إيران على إكمال عام.

غير أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً نفى هذا التوصيف، قائلاً إن "سنتكوم" لم تبلغ الإدارة بأن الوقت المتاح للقوات الأميركية ينفد، وإنه ليس صحيحاً أن القوات ستواجه أعباء تفوق قدرتها إذا لم تُستأنف الضربات قبل العام الجديد.

"إنهاء المهمة"

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يضعون في الحسبان أيضاً احتمال أن يقلص الكونغرس الجديد، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الإنفاق الدفاعي، ويشدد الرقابة على العمليات العسكرية الخارجية، خاصة الحرب مع إيران.

كما أفاد مصدران بأن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، سبق أن دعوا مراراً إلى استئناف الحرب، يستندون إلى ضيق المهلة المتاحة للتحرك من أجل الضغط على ترامب لشن ضربات جديدة ضد إيران قبل نهاية العام.



كذلك أردف شخص آخر مطلع على المناقشات أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون بدورهم على الرئيس من أجل "إنهاء المهمة" العسكرية ضد إيران.

ترامب لم يحسم قراره

ورغم هذه الضغوط، بدا أن ترمب لم يحسم قراره بشأن استئناف الضربات، إذ قال لموقع "أكسيوس"، الخميس، إنه "لا يتعجل اتخاذ أي قرار"، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تنفذها الولايات المتحدة ألحقت أضراراً بالغة بإيران إلى درجة لا تستدعي تنفيذ عمليات قتالية كبيرة. لكنه لفت إلى أن ترمب لا يزال يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

تباين في المواقف

هذا وتباينت مواقف الرئيس الأميركي خلال الأشهر الماضية بين التهديد باستئناف العمليات العسكرية والدعوة إلى التوصل لحل دبلوماسي مع إيران، وفقاً ل"فاينانشيال تايمز".

وفي تصريحاته الأخيرة، قلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، وأبدى ارتياحه لاستمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران.



كما رفض الرئيس الأميركي، الشهر الماضي، ضغوطاً مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بما يشمل استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، قبل الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كذلك بدا أن ترمب أصبح أقل ميلاً إلى استئناف العمليات العسكرية، بعد انتخابات 3 نوفمبر، التي فاز فيها الحزب الديمقراطي.

تحركات استخباراتية ومناقشات حول عملية محدودة

وفي إطار التحركات الإسرائيلية، زار رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين كبار، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف.

فيما قال شخص مطلع على الأمر إن الزيارة استهدفت "تقديم معلومات وإقناع" إدارة ترمب باستئناف الضربات المشتركة ضد إيران.

كما أضاف المصدر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل بحث احتمال تنفيذ عملية محدودة ضد إيران، وصفها بأنها "أكثر تحديداً في أهدافها" من الهجوم الأميركي الإسرائيلي الواسع الذي استمر أياماً عند بدء الحرب في فبراير، ومن الهجوم الذي كان قيد البحث الشهر الماضي.

وفي سياق الاتصالات العسكرية بين الجانبين، عقد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر اجتماعات في إسرائيل هذا الأسبوع مع غوفمان وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

تحذير من المخاطر الإيرانية

هذا ويواصل نتنياهو، الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات لم تسفر عن أغلبية حاسمة الشهر الماضي، التحذير من المخاطر الإيرانية.

واتهم طهران بالسعي إلى استئناف برنامجها النووي، مضيفاً أن "مصير إسرائيل على المحك".

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا ضربات متفرقة خلال الأشهر التي أعقبت هدنة أولية أوقفت القتال واسع النطاق في أبريل الماضي.

بينما لا يزال الطرفان في حالة جمود بشأن مضيق هرمز، ما أحدث اضطراباً في أسواق الطاقة وزاد الضغوط على الاقتصاد العالمي.